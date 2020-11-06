Анонс газеты «Приднестровье» на 7 ноября

Приходят ноябрьские праздники, а вместе с ними в дома своих подписчиков спешит главная газета республики. И, как всегда, журналисты издания подготовили для субботнего выпуска немало интересных материалов.

Началась подписка на газету «Приднестровье» на новый, 2021 год, и в статье главного редактора Александра Карасева «Большой разговор впереди» рассказывается о том, как в бендерской школе №15 педагогический коллектив во главе с директором Татьяной Сергеевной Невской приучают учащихся читать газету. В будущем году, объявленном нашим Президентом Годом молодежи, газета будет рассказывать читателям, какие жизненные цели являются для современного молодого человека приоритетными, каковы уровень его самоидентификации и основные проблемы молодежи, и есть ли позитивная динамика в сфере молодежной политики. Словом, о жизни молодых большой разговор впереди. Опыт СШ №15, считает главред издания заслуживает внимания других образовательных учебных заведений республики, и минпросу следует изучить его с целью распространения.

Они не считают себя героями, хотя таковыми являются. Они – это медицинские работники ковид-госпиталей, спасающие людей от коварного вируса. О враче рыбницкого ковид-госпиталя Марине Царан в материале «Есть такое слово: «Надо!»

«Ермак XIX века» — так называется очерк о Михаиле Черняеве, известном российском военачальнике : среди военных успехов Михаила Черняева взятие самого большого города Средней Азии – Ташкента. Но мало кто знает, что будущий русский генерал родился 22 октября 1828 года в Бендерах.

Малая родина словно магнит. Рано или поздно позовёт. И кто-то обязательно туда вернётся и останется уже навсегда. Гыртоп – небольшое село в Григориопольском районе, известное больше, как родина Героя Советского Союза, летчика Степана Колесниченко, живёт и развивается, порой вопреки всему. О людях села, его трудной истории и нынешней жизни читайте на страницах субботнего номера.

Беседа «За чашкой кофе» с фуд-блогером Станиславом Зарицким из села Ержово Рыбницкого района, который ведет свой канал на YouTube и недавно получил серебряную кнопку за 100 000 подписчиков наверняка привлечет внимание читателей издания. Он не зазнается, не любит хайпа и не считает себя «звездой». Журналист узнал, как Станислав пришел в модную нынче индустрию блогерства и такое ли это просто занятие, как кажется некоторым. Обо всем этом и не только в материале «Быть блогером? Это еще нужно постараться».

«Нина Олеговна несколько часов плакала в одиночестве, а потом все же успокоилась и стала размышлять. «Как так получилось — то?» — грустно думала она, — «Ведь всегда старалась делать всё возможное и невозможное ради них, детей. Все самое лучшее им. Ведь были мы одной большой семьёй когда-то, даже вроде бы счастливой семьёй. А теперь?», — история про «Одиночество среди своих».

В рубрике «Личное отношение» публикация «Несколько осенних пирогов, и – зима». Это авторские рассуждения о том, что ноябрь наступил, как всегда, неожиданно. Что еще две зарплаты, и – Новый год… А пока не наступила долгая зима, успеть бы насладиться этим, еще одним ноябрем…

Так же в номере трибуна народного общения «Форум», истории каждого дня и традиционный гороскоп.