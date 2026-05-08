Анонс газеты «Приднестровье» на 9 мая

Приднестровцы никогда не забудут тех, кто, превозмогая боль, освобождал Родину от фашизма, кто в прямом смысле погасил Бухенвальдские печи. «Уходят в бессмертие» — материал о лучших сынах и дочерях приднестровской земли, истинных героях.

Война отняла у него почти всё, но не смогла победить главное — силу духа. «Наш Маресьев» — история Григория Погония, человека, который после страшного испытания сумел не просто выжить, а заново построить свою жизнь и стать примером настоящего мужества.

Какое лицо у войны? Чудовищное, бесчеловечное, грубое, кровавое – бесконечно далёкое от материнской любви, тепла домашнего очага, изящества, нежности и красоты. Однако с 1941 по 1945 годы на военную службу в рядах Советской Армии призвали 490235 женщин, реально их было ещё больше, ведь многие уходили на фронт добровольцами. Женщинам – ветеранам войны посвящён материал «У войны не женское лицо. Но всё же…».

Имя Никиты Савочки нашли на страницах Книги Почёта — среди лучших тружеников и новаторов своего времени. Очерк «Дорогами войны и труда» — о судьбе человека, прошедшего войну, спасавшего боевых товарищей под огнём и сумевшего после фронта стать легендой мирного труда.

Он прошёл Финскую, Великую Отечественную, горел в танке и потерял зрение за несколько шагов до Победы. Казалось, судьба отняла у Ивана Уварова всё. Но именно после войны в его жизни началась история, которая оказалась сильнее боли и темноты — история любви, верности и человеческой силы, о которой в селе Новокотовск помнят до сих пор. «»Слепая» любовь» — об этом.

Пережившая сиротство и детский дом, в восемнадцать лет Евгения Бриль оказалась среди огня, крови и бесконечных фронтовых дорог. «Хрупкая и несгибаемая», она спасала раненых под Ленинградом и Сталинградом, видела войну такой, какой её невозможно забыть. Читайте одноименный материал.

Основоположник первой секции бокса в Тирасполе, пловец, штангист, фехтовальщик и вратарь футбольной команды. Всё это о фронтовике Ростиславе Шустове. Во время войны он служил в десантных войсках и ходил в рукопашную с врагом, был мастером штыкового боя. Материал «О сильных и мужественных» — про него.

Когда танков не хватало, в бой шли… тракторы. Обшитые сталью, с муляжами пушек и оглушительным рёвом, они должны были не столько уничтожать врага, сколько вселять страх. «О «голи», которая на выдумку хитра» — про фронтовую смекалку, отчаянную изобретательность и людях, сумевших превратить обычную сельхозтехнику в оружие Победы.

На страницах газеты звучат голоса молодого поколения. В рубрике «Этажи» начинающие авторы-журналисты и юные художники из ДХШ им. А.Ф. Фойницкого делятся историями своих семей, рассказывают о тех, кто прошёл войну и приблизил Победу.