Анонс газеты «Приднестровье» на 18 апреля

При видимой обращенности к прошлому Международный день памятников и памятных мест напрямую связан с современностью. О том, почему знание прошлого важней экономики, – в материале «Святыни нашего народа».

«И на камнях растут деревья…» — это не только образ, но и ключ к истории края, где людям пришлось начинать почти с нуля. Что помогло переселенцам выстоять среди лишений и превратить степь в плодородную землю? Читайте в одноименном материале.

Судьба сильной женщины, школьная акция памяти и история, вернувшая веру в справедливость, — в новой подборке читательских писем. О том, что волнует людей и как на их обращения реагируют ответственные службы, расскажет «Форум. Трибуна общения».

«Для детей и их родителей» — своего рода презентация сборников сразу трёх бендерских авторов. Это книга Татьяны Сауровой «Вовка с нашего двора», Ларисы Стойловой «Книжка про Мишку» и Музы Гончаровой «Мурзилкины загадки». Красочно оформленные, написанные ярким живым языком, они будут интересны всем.

Жизнь и судьба Исайи Парфелюка, родом из села Кицканы Бендерского уезда Бессарабской губернии, первого резидента советской военной разведки за рубежом, боевого офицера русской армии, героя Первой мировой войны была настолько насыщена событиями, взлётами и падениями, что больше походила на детективный роман. И всё же это подлинная жизнь нашего земляка, подтверждённая воспоминаниями очевидцев и архивными документами. Подробно — в материале «Красный резидент».

Значительный современный русский поэт, прозаик, публицист Ефим Бершин родился в 1951 году в Тирасполе, окончил факультет журналистики МГУ, а в 2002 году выпустил свою наиболее известную художественно-документальную повесть «Дикое поле» — о войне на Днестре 1992 года и о всех деструктивных процессах времён распада Союза, которые её подготовили. Нашему славному земляку посвящён очерк «Война и поэзия Ефима Бершина».

Многие европейские романтики издавна стремились в таинственную страну сказок и духовных сокровищ – Индию. Сегодня мы знаем, что реальный облик этой перенаселённой страны полон контрастов и далеко не всегда (и не всем) приятен. Большинство современных туристов едут туда не за комфортом, а за экзотикой и особыми знаниями, носителями которых являются конкретные личности – монахи, мудрецы, гуру. О сходствах и различиях восточной и западной культур, об особенностях индуизма и его влиянии на нашу цивилизацию – эссе «В Индию Духа купить билет».

Птицеводство, как оказалось, не столь простая и не такая уж прозаическая задача. Особенно, когда не знаешь, откуда появилось яйцо… «Заговор в курятнике» – считай, детективная история.

Спустя годы героиня возвращается в Москву и открывает её заново — живую и настоящую, в обычных дворах, на набережных и в метро. Эссе «Моя «вторая» Москва» — история о встрече с городом, который навсегда остаётся в сердце.