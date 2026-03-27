Анонс газеты «Приднестровье» на 28 марта

26 марта 1970 года открылся Тираспольский драмтеатр – с тех пор сцена остаётся местом рождения талантов и уникальных постановок. От классики до рок-опер, от детских спектаклей до авторских премий – театр продолжает вдохновлять зрителей и хранить дух основательницы Надежды Аронецкой. Читайте – «Заря нового театра».

Ташлык — село, где прошлое встречается с настоящим. Дом культуры, школа, библиотека, кафе и даже дискоклуб — кажется, здесь есть всё, но что самое ценное для жителей? Узнаете из материала «Чем живёт село?».

Они верили в быстрый заработок, помощь экстрасенсов и надёжные инвестиции. В итоге — потерянные сбережения, кредиты и годы разочарования. Три реальные истории о том, как работают мошенники и почему даже осторожные люди попадают в их ловушки,  — «Лёгкие деньги, тяжёлые последствия».

Что делает человека счастливым? Ответ не настолько сложен, как может показаться на первый взгляд. Во всяком случае, герою публикации он точно известен. «Искусство быть нужным» – о том, кому и зачем…

Весна приносит не только тепло, но и новые заботы — о здоровье, саде и будущем урожае. Как пожилым людям пережить смену сезонов без стресса для организма и правильно подготовить участок к новому дачному сезону — советы врача и агрария на тематической странице «Мои года — моё богатство».

Куда сходить с ребёнком, чем занять его дома и на улице, что приготовить вместе и какие книги почитать? На «Детской страничке» мы собрали идеи для семейного отдыха, которые помогут провести каникулы интересно, полезно и по-весеннему.

Коллекция моделей бронетехники Валерия Титорова — это настоящая история войны в масштабе 1:35. От массовых танков до редких «франкенштейнов» — каждая миниатюра отражает мощь, смелость и инженерную изобретательность прошлого. Подробнее – в материале «Броня в миниатюре».

В Бендерах случались встречи с великими артистами, композиторами и писателями, но одна из них запомнилась особенно. Пятнадцатилетняя Лариса Стойлова оказалась в зале, где происходило настоящее чудо. Что она увидела, узнаете из зарисовки «Это был Вольф Мессинг».

Могучие дубы – свидетели истории и хранители тайн. Вековые исполины и недавно высаженные саженцы соединяют прошлое и будущее, продолжая вдохновлять поэтов и призывая беречь и любить зелёное наследие родного края. Об этом —  в зарисовке «Богатыри зелёного воинства».