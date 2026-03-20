Анонс газеты «Приднестровье» на 21 марта

Вот уже четыре десятилетия Вячеслав Сментына из Плотьянского лесничества посвящает свою жизнь сохранению и восстановлению лесов Приднестровья. Он сажал молодые деревья ещё школьником, а сегодня руководит их выращиванием и охраной. Очерк «Лес – его судьба» — история о верности выбранному пути, семейной поддержке и тихой, но важной работе, без которой не было бы зелёных массивов вокруг нас.

В рамках конкурса «Приднестровье – моя земля!» музейный работник из Каменки Сергей Мельник рассказывает о народных мастерах сел Подойма и Подоймица. Очерк «С любовью к прекрасному» — о людях, которые сохраняют традиции, создают красоту своими руками и передают любовь к родному краю из поколения в поколение.

Войти дважды в одну воду нельзя. Но не менее трех волн болгарских переселенцев, по подсчётам автора, в разные века достигало Днестра. «Болгары Аспаруха» – о том, чем тюрки-булгары отличаются от современных жителей села Парканы.

Когда-то на месте Приднестровья плескались воды древнего Сарматского моря. Сегодня его следы — в камне, песке и живописных скалах. О том, как прошлое планеты стало частью нашей повседневной жизни и ландшафта, — в познавательной зарисовке «Застывшие волны Сарматского моря».

В мире, где музыку могут писать алгоритмы, настоящая магия происходит только на танцполе. 24-летняя Валерия Балюк, известная как Dj Lalli, умеет зажечь клубы Приднестровья и превратить обычный вечер в праздник. Её сеты полны энергии, а новые эксперименты с музыкой обещают удивить даже самых взыскательных слушателей. Что приготовила для своих поклонников диджей, узнаете из материала «Dj Lalli — королева пульта».

Это дерево растёт рядом с нами, но о нём знают далеко не все. Оно украшает парки, спасает почву от ветров, даёт пчёлам ранний нектар и даже используется в фармакологии. Чем ещё удивляет это неприхотливое растение и почему ему стоит уделить больше внимания в наших городах, узнаете из очередного материала рубрики «Городские цветы» «Клён или неклён».

Дом без управдома? Возможно ли такое? Наверное, да. Но бывает, поверьте, и похуже. Не зря наши предки говорили: «Без Бога не до порога!». О том, в чем причина исторических катастроф и просто житейских неудач, в житейской зарисовке – «Державная».

Иные люди воспринимают Великий пост, предшествующий Светлому Христову Воскресению, в качестве своего рода «разгрузки для организма», «диеты». Но, как подчеркивают священнослужители, прежде всего «Пост – благодатное время». О том, как не поддаваться унынию – в одноименном материале.

На страницах рубрики «Форум. Трибуна общения» — вопросы, которые волнуют наших читателей, и мнения, которыми они хотят поделиться. Исторические споры и личные воспоминания, просьбы о помощи и слова благодарности — всё это часть живого диалога между людьми и властью.