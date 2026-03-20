Вам буде цікаво! Читайте в номері за 21 березня

На випадок непередбачених обставин

Обмеження поставок газу до республіки робить використання потенціалу альтернативної енергетики надзвичайно важливим і актуальним. Уже понад рік цей стратегічний напрямок залишається на порядку денному державних органів, бізнесу та об’єктів соціальної інфраструктури.

Про позитивні приклади використання відновлюваних джерел енергії наша газета розповідає на постійній основі. Серед тих, хто добре усвідомлює безальтернативність альтернативної енергетики, – керівництво і трудовий колектив НВ ЗАТ «Електромаш».

На сьомій сторінці чергового випуску газети «Гомін» наш кореспондент розповів про позитивний досвід «електромашівців» у виробництві твердопаливних котлів, а також про роботу сонячної станції заводу.

Сакура на берегах Дністра

На плантаціях Дубоссарського винзаводу «Букет Молдавії», поруч із каплицею Трифона Зарізана, посадили 80 саджанців сакури – подарунок бізнесмена та мецената Сакуми Тошіо.

Ініціатором закладення незвичайного гаю виступив засновник «Лайонс-клубу» Придністров’я Олег Баєв. За його словами, поява цього дерева у нашому краї є підтримкою дружби між народами. «Історія проекту дуже символічна. Сьогодні, коли у світі чимало тривожних подій, місія миру та злагоди стає особливо важливою», – зазначив Олег Маркович.

Про те, як висаджували саджанці сакури, на сьомій сторінці суботнього випуску друкованого видання розповів кореспондент, який побував на місці подій.

Коли дитяча фантазія оживає в мультфільмах

У конференц-залі ДУ «Приднестровская газета» відбулося урочисте нагородження переможців творчого конкурсу «Карусель зимових свят». У ньому взяли участь вихованці дитячих садків та учні шкіл з усієї республіки.

Юні учасники представили роботи у різних техніках: ліпили персонажів із пластиліну, «оживляли» малюнки та вигадували захопливі історії. Було створено 40 мультфільмів на основі поезій придністровських авторів і видано книгу.

Особливо цінним є те, що створюючи свої перші шедеври, діти разом із наставниками освоювали програми та технології штучного інтелекту – важливий досвід для сучасного життя. Було заохочено понад 70 учасників, це при тому, що наймолодшим – лише п’ять років.

Наш кореспондент став свідком вручення нагород і на восьмій шпальті видання розповів про підсумки конкурсу.

Крім того, редакційний колектив газети «Гомiн» підготував для читачів свіжого випуску ще низку публікацій, присвячених:

35-річчю Уряду;

повсякденній діяльності законодавчої та виконавчої гілок влади;

придністровській ідентичності та національному костюму;

мужності та стійкості наших захисників – ополченців;

творчості та спортивному характеру юних придністровців;

профорієнтаційній діяльності ПДУ;

Дню метеоролога.

Головне фото Надії Добрянської.