Анонс газеты «Приднестровье» на 24 октября

В субботнем выпуске издания читателей ждут немало интересных публикаций.

Так, в последнее воскресенье октября отмечается профессиональный праздник людей, без которых даже как-то трудно представить современную жизнь — День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. А в Приднестровье к этой дате традиционно подводят итоги республиканского конкурса на звание лучшего механизатора, водителя и дорожника. О том, кто стал лучшим и как проходит конкурс во время пандемии – в нашем материале.

В этом году тираспольская академическая гребля отмечает сразу два знаменательных юбилея. Во-первых, речь идет о 60-летии с момента, когда в наших краях стал культивироваться этот вид спорта. Во-вторых, 50 лет назад, в 1970 году тираспольские гребцы стали первыми чемпионами СССР. Приднестровский спортивный деятель Василий Манушин за этот успех получил звание заслуженного тренера Молдавской ССР. Подробнее – на спортивной странице издания.

С репортажных фото и документальных кадров смотрит на нас Валентина Соловьева, и, кажется, она и сегодня ходит по тираспольским улицам, заглядывает в магазины, как и прежде, живо интересуется жизнью горожан и жизнью созданной ею фабрики. Такие мысли рождают первые кадры фильма режиссера Натальи Голубь «Служить людям» о легендарном тираспольском директоре. О том, что предшествовало появлению такого фильма, и, собственно, каким он получился, читайте в субботнем номере издания.

Карелу Фиала 63 года. Он живет в Че­хии в небольшом городке Костелец и ра­ботает в местной школе преподавателем географии, истории и изобразительного искусства. О его необычном увлечении вы можете узнать, ознакомившись с материалом нашего корреспондента «Привет из Чехии или Пришлите свою газету».

Живет село, живет своим прошлым… Да, необычайно живописное, да, над днестровскими кручами, но разве только оно завораживает взор своей красотой, разве только оно весело подмигивает оконными стеклами бегущим вдаль неутомимым водам? Нет, конечно. Таких населенных пунктов в Каменском районе несколько. Вот только история у каждого из них своя. Об истории села Кузьмин читайте в рубрике «Милая малая родина».

В рубрике «Вот эта улица, вот этот дом» читатели смогут узнать, почему бендерчане называют микрорайон «Солнечный» БАМом, а также историю местного озера и лесопарка.

На сезонные простуду и грипп наложился коронавирус. Как распознать, чем заболел, рассказывает врач-терапевт Кристина Гавловская в рубрике «Советы доктора».

А также в номере — рецепты приднестровской кухни, гороскоп и истории одного дня.