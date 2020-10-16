У суботньому номері газети «Гомін» 17 жовтня ви зможете прочитати:

Бендери — історична гордість республіки

Місту на Дністрі з багатою історією 8 жовтня виповнилося 612 років. Цього року через пандемію святкова програма не передбачала проведення масових заходів, а тому День міста відзначили скромно, але з гідністю.

Придністровські герої нашого часу

У галереї Меморіального будинку-музею М. Д. Зелінського 9 жовтня відкрилася виставка художніх робіт Володимира Мицикова. Експозиція присвячена до 228-ї річниці заснування Тирасполя, й переконані, що вона не залишить байдужими ні шанувальників живопису, ні патріотів столиці.

«Ромашковий рай» як знак любові й вірності

З року в рік усі школи республіки традиційно святкують День учителя. Нині через пандемію кожен навчальний заклад відзначив його по-своєму, незвично. От і в МОЗ «Маякська ЗОСШ ім. С. К. Колесніченка Григоріопольського району» поставилися до цієї події творчо.

Покровський вернісаж від «КамАрт»

Столична картинна галерея стала центром тяжіння любителів мистецтва в день, коли творче об’єднання художників «КамАрт» відзначало свій день народження. Експозицію «Покровський вернісаж» майстри пензля присвятили 30-річчю ПМР, 228-й річниці Тирасполя, православному святу Покрови Пресвятої Богородиці та 15-річчю самої творчої організації.

Культурно-дозвільна робота в армії ПМР

У житті кожної молодої людини настає час, коли треба йти служити в армію, захищати свою батьківщину, свою сім’ю, своїх земляків. І нехай для батьків вони ще діти, але з цього моменту доля батьківщини – в їхніх руках. Дуже відрадно, що більшість юнаків Придністров’я вважає службу у Збройних силах своїм прямим і почесним обов’язком. Честь і гідність, мужність і відданість завжди були найціннішими рисами справжніх чоловіків.