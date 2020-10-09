У суботньому номері газети «Гомін» 10 жовтня ви зможете прочитати:

Професія вибрала мене…

У народі кажуть, що письменник живе у своїх творах, скульптор – у створених ним шедеврах, а вчитель – у думках і справах своїх учнів. Тому кожна людина з почуттям великої вдячності згадує школу і рідних учителів. Бо у кожному прожитому шкільному дні було щось неповторне, незабутнє, таке, що залишається в пам’яті на все життя.

Продовольча безпека – одна з основ придністровської державності

Про те, що продовольча безпека є найважливішим елементом державної безпеки ПМР, 29 вересня нагадав нам Президент ПМР Вадим Красносельський, який організував у форматі відеоконференції нараду, присвячену цій темі.

SOS! Врятуйте нашу планету

У Бендерах відбувся екофестиваль, організаторами якого виступили бендерська філія товариства Червоного Хреста спільно з міським Управлінням культури. Головна мета заходу: привернути увагу жителів міста до проблем забруднення навколишнього середовища. З цієї нагоди впродовж двох днів у місті відбулося відразу кілька масштабних акцій.

Кам’янській оздоровниці виповнилося 130 років

К ам’янський санаторій «Дністер» давно став однією з візитних карток Кам’янки й усього Придністров’я. Сюди приїжджають поправити здоров’я не лише придністровці, а й гості з Росії та Білорусі, України та Молдови, Німеччини та Ізраїлю, багатьох інших країн близького і далекого зарубіжжя. Кожен, хто хоча б раз побував в оздоровниці, прагне повернутися до Кам’янки знову і знову. Популярність курорту зростає та поширюється. Початок його славі було покладено понад століття тому.

Любов до книги плекаймо змалку

У час цілодобових мультиплікаційних каналів і комп’ютерних ігор читання може здаватися дітям не дуже цікавим заняттям, яке відходить у минуле. Вони думають, що існує безліч швидких і простіших способів діставати інформацію.