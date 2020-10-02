В субботнем номере газеты «Гомін» 3 октября вы сможете прочитать:

По парку Невского с оркестром

Духовые оркестры из Бендер, Тирасполя и Каменки 27 сентября радовали приднестровцев живой музыкой. В честь 250-летия взятия Бендерской крепости второй русской армией под командованием графа Петра Панина и победы русского оружия в парке Александра Невского состоялся большой праздничный фестиваль.

Почтение памяти 18 тысяч граждан, расстрелянных в 1941 году

Мемориал «Жертвам фашизма» в Дубоссарах называют вторым Бабьим Яром. Только за один месяц, в сентябре 1941 года, румынско-немецкие захватчики расстреляли почти 18 тысяч мирных граждан. Прошло 79 лет с тех ужасных событий.

Серьезную проверку на прочность прошла на отлично

В связи с распространением коронавирусной инфекции нагрузка на медиков возросла в разы. В первую очередь, это коснулось работников скорой помощи, которые стали чаще выезжать на вызовы и подвергаться опасности, контактируя с зараженными.

Приднестровское качество — 2020

Республиканский конкурс «Приднестровская качество» в восемнадцатый раз начинает свое шествие по территории страны. Традиционно организатором его выступает Торгово-промышленная палата (ТПП) ПМР совместно с Министерством экономического развития, Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов, государственными службами, администрациями городов и районов и органами по сертификации.

Он родился, чтобы оставить после себя след вечный

Выдающийся педагог Василий Александрович Сухомлинский 22 года был директором Павлышской школы. К его мыслям прислушивались, его любили. Он прогнозировал будущее образования, предвидел дефицит эмоционального общения, поэтому, очевидно, так щедро в его произведениях представлено эмоциональное и эстетическое воспитание.