Анонс газеты «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» на 3 октября

5 октября страна отметит один из самых любимых профессиональных праздников. В канун этого события журналисты главного печатного издания республики представят читателям немало интересных публикаций.

День учителя – повод вспомнить не только о лучших представителях этой профессии, но и поделиться существующими в современной школе проблемами. О том, смог ли бы Сократ работать в нынешних учебных заведениях читайте в рубрике «Личное отношение».

Уютная кицканская школа номер два – ее второй дом. Вот уже 26 лет. Когда-то еще девчушкой она бегала сюда на уроки, а теперь сама учит малышей. О педагоге Татьяне Афанасий накануне профессионального праздника читайте в материале «Учитель, который дарит крылья».

Приднестровский госуниверситет сегодня – это динамично развивающийся, признанный в России и за рубежом вуз, способный отвечать вызовам эпохи, таким как дистанционное об­учение с сохранением классической системы образования. В честь 90-летнего юбилея главного вуза страны глав­ный редактор га­зеты Александр Карасев встретил­ся с его ректором доктором физико-математических наук, про­фессором Степаном Иор­дановичем Берилом.

Огромный вклад в дело борьбы с коронавирусом наряду с врачами вносят медицинские сестры. Имен­но медицинская сестра становится самым близким человеком для па­циента, и это важно особенно сей­час, чтобы он чувствовал заботу и поддержку. О медсестрах Дубосарского инфекционного госпиталя читайте в материале нашего корреспондента «Золотой фонд».

В условиях продолжительной засухи хотелось подышать свежим, влажным воздухом, посидеть где-нибудь у воды. И нам казалось, что, если не Днестр, то лучше окрестностей села Мокра (название которого говорит само за себя) для этого не найти. О том, что посчастливилось найти автору, в материале «Село Мокра, его окрестности и великая сушь».

Мотивирующий рассказ о том, как люди, родившиеся в селах, становятся высококвалифицированными специалистами читайте в субботнем материале «Нас таких, сельских, много».

В рубрике «Форум, трибуна общения» проблемы поднимают читатели газеты, а ответственные лица держат перед ними ответ. И, конечно, в номере рецепты приднестровской кухни, гороскоп, истории каждого дня.