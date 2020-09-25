Анонс газеты «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» на 26 сентября

Для субботнего выпуска журналисты главного издания страны подготовили немало интересных материалов.

Как известно, профессиональных праздников у нас очень много. И все они важны. Но для нас, для Приднестровья, особенно значителен День работников машиностроительной, металлообрабатывающей и электротехнической отраслей промышленности. Как его встречают современные приднестровские промышленники, с какими достижениями — в нашем материале.

Несомненный интерес читателей вызовут публикации, посвященные истории родного края.

Приднестровье посетили четыре российских императора: Александр I, Николай I, Александр II и Николай II. О том, как встречали в 1872 году в Бендерах Александра II и что мог узнать самодержец от бендерчан в материале «Легенда, рассказанная императору».

В 1958 году в отделе «Союзпечать» Тираспольской конторы связи числилось всего 4 киоска по продаже прессы. Но именно во времена Хрущева сеть стала расширяться. О том, как читали газеты и журналы в Советском Союзе и почему перестали читать сейчас, расскажет очерк «Под прессом».

Совсем недавно газета писала о зарождении бейсбола в приднестровской столице. В субботнем номере будет продолжение рассказа о том, как развивался у нас этот вид спорта. На сей раз речь пойдёт о первых выступлениях тираспольских бейсболистов на международной арене.

В жизни каждого из нас есть место, которое незабываемо и с годами становится все ближе сердцу. О таком доме из далекого детства, людях, живших в нем, оставшихся воспоминаниях рассказывается в очерке корреспондента в очерке «Когда все впереди!». В нем читатель может встретить знакомых людей, эпизоды из прошлых лет жизни.

Любителям старины наверняка понравится материал «Незабытый старый граммофон». В нем о необычной раритетной коллекции жителя столицы Олега Дутченко.

В республике продолжается борьба с коронавирусом. Фельдшер выездной бригады «Скорой помощи» Юлия Бородулина — героиня рубрики «За чашкой кофе». О том, чем живет, как трудится и о чем мечтает медик в период пандемии, узнаете, прочитав материал «Сложно оставить работу за дверью».

О том, как вырвать себя из рутины и отправиться в путь. На встречу с природой, со своей Вселенной, на встречу с собой. Навстречу себе. Читайте размышления автора издания в субботней рубрике «Личное отношение».

И по традиции газета расскажет о том, когда ждать магнитных бурь в октябре и осенних приметах, также читателей ждут гороскоп и истории каждого дня.