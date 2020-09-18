Анонс газеты «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» на 19 сентября

Новости ГУ

В канун профессионального праздника Дня работников леса   субботний номер «толстушки» открывает материал  «Кто лес любит и знает, тому он помогает». В нем рассказ  о Ефимии Васильевне Сментына, у которой не только редкое имя, но и  редкая профессия, она – лесничий Плотьянского лесничества.

Рубрика «Это наша с тобой биография»  представит читателям основные события в  нашей стране и в мире  в 2008 году. В их числе встреча президента ПМР Игоря Смирнова с президентом РФ Дмитрием Медведевым, последствия грузинской агрессии в Южной Осетии и приднестровское наводнение.

В  Тирасполе свято чтят память о великом поэте А.С. Пушкине. Еще в 1898 году появляется улица, названная его именем. С нашим городом была связана судьба его внука, Сергея Александровича Пушкина. По стечению обстоятельств его судьба сложилась так же трагично, как и его знаменитого деда. И роковой выстрел также прозвучал из-за любви. Об этом  в очерке  Владимира Полушина «Служил в тираспольских драгунах».

Молодежная страничка «Этажи» –  это и   размышления о туризме в республике,  и рассказы о впечатлениях  студента колледжа о Каменском районе и о  том, как со временем меняются музыкальные вкусы молодых людей

Продолжение разговора на тему приднестровского фольклора, бытовавшего 100-200 лет назад в материале «Русалка на ветвях. Продолжение» (основано на реальных записях собирателей фольклора).

«Детям сладкое вредно. Но, когда я хочу побаловать своих, предлагаю на выбор сгущенку или зыгущенку. Девчонки  всегда выбирают зыгущенку, потому что она вкуснее. И тут начинается самое интересное…»  О столкновении характеров и невероятном напряжении сил – в юмористической миниатюре «Зыгущенка».

Богатству  и благополучию сельская красавица Варвара предпочла любовь  к простому кузнецу, и за это поплатилась жизнью.  Такова история, послужившая  названию  поля,  в Малом Молокише Рыбницкого района.  Материал так и называется – “Варварино поле”.

Также в номере  география приднестровской  кухни, история одного дня и гороскоп.

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