В субботнем номере газеты «Гомін» 12 сентября вы сможете прочитать:

Верны традициям и памяти предков

Хорошей традицией в жизни Приднестровья является проведение культурных и спортивных массовых мероприятий, посвященных памятным и важным датам нашей истории. Например, 5 сентября состоялся автомотопробега, который объединил представителей различных общественных организаций и поколений.

Американский посол Дерек Хоган в Приднестровье

На площадке Администрации Президента ПМР 8 сентября состоялась рабочая встреча Главы государства Вадима Красносельского с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в РМ Дереком Хоганом.

Молодая энергия нового парка

Екатерининский парк стал сенсацией еще до своего официального открытия, приуроченного к 30-летию республики. Приднестровцы от мала до велика обсуждали его строительство, делали свои прогнозы: будет сооружаться парк полностью под старину или это будет абсолютно молодежный проект. Сотни эскизов, множество поправок и корректив в архитекторских проектах не могли окончательно гарантировать, какой именно получится зона отдыха. Новый парковый массив стал местом контрастов, где прошлое сочетается с энергией будущего.

Компьютерные игры: польза и вред для детей

Компьютеризация нашей жизни уже стала непреложным фактом и, кроме пользы, нанесла немало проблем. Касается это и компьютерных игр – тем более, что ими в основном увлекаются дети и подростки. В обществе все больше распространяется мнение о том, что они опасны для психики ребенка. Однако, большая часть подобных представлений ошибочна.

Победители республиканского конкурса определены

К 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне и 30-й годовщине со дня образования приднестровской государственности Государственная служба по вопросам культуры и исторического наследия подготовила ряд масштабных республиканских мероприятий, одним из которых стал конкурс детского и юношеского изобразительного искусства «Приднестровье – родной край».