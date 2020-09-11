Анонс газеты «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» на 12 сентября

В свежем субботнем выпуске главной газеты страны читателей ждет немало интересных материалов.

Каждый день мы готовим еду, зимой у нас в домах тепло, а вечером – светло. И все это благодаря газу. И есть люди, которые делают так, чтобы мы могли пользоваться газом удобно, и главное – безопасно. Кто они, газовики, чем сегодня живут и что думают делать дальше – об этом вы узнаете на страницах издания.

Известный шахматист Анатолий Лутиков, родившись в Ленинграде, зрелый период своей жизни прожил в Тирасполе. Международному гроссмейстеру не удалось стать чемпионом мира, однако самих чемпионов он не раз побеждал. В числе проигравших Лутикову был сам Бобби Фишер. Но он был не только выдающимся гроссмейстером, но и интересным, неординарным человеком. Об этом – в очерке «Как победить Бобби Фишера».

30 лет назад был разыгран первый и единственный Кубок СССР по бейсболу. Его обладателем стала тираспольская команда «АПФ». Кубковым перипетиям, участию приднестровских бейсболистов в первых чемпионатах Советского Союза и вообще зарождению этого вида спорта в нашей республике посвящена одна из публикаций субботнего номера.

Сколько не рассказывается в средствах массовой информации о суровых нравах зарубежных женихов, за которых выходят замуж наши соотечественницы, девушки до конца верят, что волшебный Алладин исполнит все их желания. Но далеко не всегда радужные мечты сбываются, а если еще в случае развода у матери отнимают ребенка – это уже настоящая трагедия. Газета «Приднестровье» предостерегает тех, кто гонится за американской мечтой…

Самое ценное качество в человеческих взаимоотношениях – искренность. Автор материала “Как завещал великий Карнеги, или дуля в кармане” Дина Листюгина приглашает наших читателей к размышлению – почему это качество сегодня перестало быть востребованным?

Фольклор русских, молдаван, украинцев и других народов Приднестровья представляет из себя крайне интересную тему, пожалуй, наименее исследованную. О том, что удалось разыскать в документах ХIХ века – в зарисовке «Русалка на ветвях. И не только у Пушкина».

Размышлениях нашего автора о том, каким было это лето и какой обещает быть осень, читайте в субботнем материале «Словить убегающее лето» из рубрики «Личное отношение».

Какой он – любимец детворы, своенравный аистёнок, облюбовавший для своего обитания городскую набережную? Об этом наши читатели смогут прочитать в рассказе “Жорик – хозяин рыбницкого пляжа”.

Как приготовить блюдо, которое не уступит по вкусности любимой детьми картошке «Фри», можно узнать из рубрики «География приднестровской кухни», прочитав материал «Картошка как у тети Нины…». А также гороскоп, истории одного дня и многое другое.