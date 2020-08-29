Подарки к юбилею республики

Центральную улицу столицы украсил тематический баннер, посвященный 30-летию ПМР. К этой дате подвели и итоги творческого конкурса юных художников. Непосредственное отношение к двум этим событиям имеет республиканская газета «Приднестровье».

2020-й – год значимых юбилеев: 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 30-летия создания Приднестровской Молдавской Республики. К юбилеям принято дарить подарки. Так решили в редакции «Приднестровья», объявив вместе с союзом художников Приднестровья творческий конкурс на лучший рисунок, приуроченный к 75-летию Победы. Его участники – юные художники со всего Приднестровья.

Итоги планировали подвести к 9 Мая, но помешала затянувшаяся пандемия коронавируса. Сроки творческого состязания были продлены до 30-летнего юбилея ПМР. В редакцию продолжили поступать рисунки юных мастеров кисти со всех регионов нашей республики – от севера до юга.

Жюри, в составе которого сотрудники редакции, а также председатель союза художников ПМР Ольга Горбаченко, нелегко было определиться с победителями. Но конкурс есть конкурс. Третье место присуждено школьникам Александре Сырбул из с. Карагаш Слободзейского района и Андрею Унту из Бендер. Второе место творческого пьедестала разделили Надежда Колесник, учащаяся СШ №9 из Рыбницы и Анастасия Горбунова, ученица столичной школы №11. И наконец, победителями конкурса юных художников, посвященного юбилею Победы, стали Ксения Семиусная и Таисия Мунтян, которые учатся в школе №15 г. Бендеры.

Победителям вручены дипломы и ценные призы. А в качестве общего подарка – фотоснимок на память. Сейчас рисунки юных художников экспонируются в Центральной городской библиотеке им. Пушкина.

Стало уже доброй традицией в канун значимых для Приднестровья дат устанавливать на фасаде главпочтамта, что на центральной улице Тирасполя, тематические баннеры. Это совместные проекты ГУП «Почта Приднестровья» и республиканской газеты «Приднестровье». В этом году к 30-летию создания ПМР к этому социально значимому начинанию присоединились и члены совещательного собрания первых приднестровских депутатов.

Красочное большое цветное панно «Так создавалась Республика» представляет собой подборку исторических фото, относящихся к различным периодам становления приднестровской государственности. Размещенные рядом с ними подписи дополняют информационную картину того тревожного и героического времени. Вместе они служат зримым напоминанием нынешним поколениям о том, как зарождалась свободолюбивая и непокоренная ни силой оружия, ни паутиной лжи, ни всевозможными блокадами Приднестровская Молдавская Республика. В этих фото, запечатленных мгновениях – наша общая недавняя история, писать которую продолжат молодые приднестровцы.

Исторические фото были предоставлены членами совещательного собрания первых приднестровских депутатов, созданием оригинал-макета занялись специалисты редакционно-издательского комплекса газеты «Приднестровье», печать баннера взяли на себя сотрудники рекламного агентства «АРТ-стиль». Совместный труд как дань уважения тем, кто три десятилетия назад взял на себя смелость заявить о защите своих прав жить на своей земле, говорить на родном языке. Мы обязаны помнить прошлое, чтобы созидать настоящее и думать о будущем.