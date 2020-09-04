Анонс газеты «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» на 5 сентября

6 сентября – День Вооруженных Сил ПМР.

Именно в этот день Верховный Совет ПМР в 1991 году принял постановление «О мерах по защите суверенитета и независимости республики», которое и положило начало строительству вооруженных сил суверенного Приднестровья. Об истории и дне сегодняшнем приднестровской армии – в передовой статье издания.

«Движение – это жизнь» – правило, известное каждому. Но вряд ли мы вполне осознаем, насколько буквально может восприниматься сия аксиома людьми с ограниченными возможностями. Об открытии в столице уникального спортивного реабилитационно-восстановительного центра читайте в материале «Общение, тренировки, активный образ жизни».

Герой материала «Фотолетописец республики» – Валерий Кругликов, известный фотожурналиста и просто неравнодушный человек. На страницах газеты он расскажет о некоторых событиях, не только попавших в фотообъектив мастера, но и участником которых он стал.

В зарисовке «Тысячелетия под Древом» размышления о советской мозаике с неожиданным уклоном в архаику, украсившей десятки объектов малой и не только архитектуры во времена СССР.

Как помочь своему дошкольнику или ученику младших классов провести свободное время с пользой и интересно? Как научить ребенка выполнять домашнее задание качественно и быстро? Как зовут девочку, которая смотрит на нас с вами с фото детской странички? Обо всем этом вы узнаете, прочитав материалы из субботней рубрики «В кругу семьи».

Также в номере письма читателей в рубрике общения «Форум», когда в сентябре ждать магнитных бурь, гороскоп и фото недели.