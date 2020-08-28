Анонс газеты «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» на 29 августа

Свежий субботний номер газеты посвящен празднованию замечательной даты – 30-летию образования Приднестровской Молдавской Республики.

Журналисты издания сочли это значимым поводом, чтобы не только оглянуться назад, на вехи нашей истории, но и рассказать о дне сегодняшнем.

«Что значит республика» – под этой рубрикой читатели смогут прочитать ряд материалов о тех, кто стоял у истоков ее создания и тех, кто своим трудом прославляет ее сегодня. Погрузиться в атмосферу 1990 года поможет подборка информаций о важных политических событиях времени становления республики.

Публикация «На том стояли и стоять будем» не только расскажет о героических страницах в первые годы нашей страны, но и предоставит исторические фотоснимки борьбы приднестровского народа за свои права.

«Привет из Москвы» передадут приднестровцам гости российской столицы, посетившие в канун праздника Представительство ПМР в Москве.

Сегодня наша республика переживает тоже непростые времена. Борьба с коронавирусом многое изменила в нашей жизни. И на передовой этой борьбы – приднестровские медики. Им посвящен материал «Люди в оранжевых комбинезонах».

Также в номере статьи о новинках печатной, филателистической и другой продукции, выпущенной в честь 30-летия образования ПМР, о путешествиях по приднестровским селам и, конечно же, праздничная афиша.