В субботнем номере газеты «Гомін» 15 августа вы сможете прочитать:

Первый Приднестровский – всегда первый

Первые выпуски новостей на государственном телеканале вышли в эфир 9 августа 1992 года. С тех пор прошло 28 лет, а Первый Приднестровский, он же ТВ ПМР, продолжает писать свою историю вместе с историей республики.

Прообраз печатных СМИ ПМР

Политическая стачка лета 1989 года имеет своих летописцев. Первой массовой газетой, которая освещала ход забастовочного движения, стал информационный бюллетень Объединенного Совета трудовых коллективов (ОСТК) и республиканского забастовочного комитета (РЗК) «Бастующий Тирасполь» («БТ»).

Лучшим работникам посвящается

Профессиональный праздник 9 августа отмечали люди, которые в прямом смысле «строят» республику – строители Приднестровья. Строительная отрасль занимает одно из ведущих мест в народном хозяйстве. Она является локомотивом экономики государства, улучшает ее вид, является важнейшим звеном в улучшении качества жизни людей.

Андрей МЫЦЫКОВ: спортсмен, тренер и успешный человек

История мирового спорта знает немало примеров, когда спортсмен после окончания карьеры реализовал себя как тренер по подготовке талантливых юношей и девушек, которые одерживают победы на внутренних и международных соревнованиях. Андрей Мыцыков вписал свое имя в историю приднестровского спорта, установив рекорды в легкой атлетике.