Анонс газеты «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» на 8 августа

Во второе воскресенье августа традиционно отмечается День строителя. О том, чем и кем гордится приднестровская строительная отрасль – в субботнем выпуске.

Тема прошлого и всего связанного с ним, – не нова. У каждого из нас есть места, которые дороги нам, они напоминают время, которое, уже не вернуть, но оно продолжает жить в нашей душе. Автор публикации «Вот эта улица, вот этот дом» Владимир Наровский открывает в газете новую рубрику «Не забывается такое никогда».

«Наш дачный кооператив находится в степной зоне, вдали от «главной водной артерии». С водой, как водится, напряг. Соответственно – и с дачниками. Вероятно, его величество карантин вынудил искать места отдыха в пределах досягаемости». Так начинается лирическое погружение в дачную жизнь. О том и сказ «Яблонька».

Никого не оставит равнодушным рассказ-быль “Тихая радость” о непростой судьбе прекрасной доброй женщины.

«Лоджия с книгами – как лодка. Книги занимают много места, лодка проседает, а хочется плыть налегке. И проще всего – всё за борт. Иные так и поступают. Вопрос: что останется, и не станешь ли сам… пустым. О том, что хранилось «на заветной лоджии» –в одноименном материале.

С ножовкой – в бой против детских качелей. Автор Дина Листюгина приглашает к обсуждению проблемы дворовых конфликтов в материале “Кому качели надоели?”

Вы видели когда-нибудь падающую звезду? А группа друзей из столицы, узнав календарь звездопадов, в этом году, отправилась в Роги, село за Дубоссарами. В июле шли метеоры аквариды (поток связан с кометой Галлилея), когда сюда и приехали тираспольчане, чтобы увидеть их. А что может быть лучше, чем лежать под звездами в теплую летнюю ночь и загадывать желание?

Многих читателей заинтересует трибуна народного общения «Форум», география приднестровской кухни и традиционный гороскоп.