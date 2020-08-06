В субботнем номере газеты «Гомін» 8 августа вы сможете прочитать:

День воздушно-десантных войск в Приднестровье

«Войска дяди Васи» отметили свой священный праздник. В Приднестровье прошли мероприятия в честь 90-й годовщины создания советских воздушно-десантных войск. Главным местом встречи десантников со всей нашей республики стал город Дубоссары. К памятнику основателю ВДВ Василию Филипповичу Маргелову возложили цветы. Некоторых ветеранов «крылатой пехоты» наградили медалями «90 лет ВДВ» и «За спасение жизни».

Пусть оживает истина старая: человек начинается с добра

Около 30 бендерчан-волонтеров поощрили благодарностью Президента и главы госадминистрации города. Неравнодушные люди с чутким сердцем в период ЧС оказывали помощь своим согражданам пожилого возраста, пенсионерам и инвалидам.

О Приднестровье – из приднестровских газет

Это было неожиданно. Однажды отец пришел домой и сказал, что мы всей семьей едем отдыхать в Египет.

Панацея от бед по-паркански

Развитие любого предприятия во многом зависит от слаженной работы всего коллектива. Далеко за примерами ходить не надо. Известное на всю республику ООО «градина» своим стабильным экономическим положением обязан всем специалистам, работникам предприятия, их ответственному отношению к своей работе.