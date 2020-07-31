Анонс газеты «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» на 1 августа

1 августа в Приднестровье – День памяти и скорби. За минувшие годы боль утраты близких, погибших во время вооруженной агрессии, развязанной руководством Молдовы против Приднестровья, не угасла. Образы войны навсегда врезались в память. И теперь, спустя годы, они – «Перед глазами…».

Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб в девяносто втором году, защищая свою республику, свой дом от агрессоров. В номере – очерк о Сергее Наинском – одном из 31 рыбничан, погибшем, помогая осаждённым Дубоссарам выстоять в неравной борьбе.

В первое воскресенье августа традиционно отмечаем День железнодорожника. Накануне профессионального праздника газета расскажет о железнодорожнике в третьем поколении электромонтёре Сергее Кучеруке из Бендер.

День воздушно-десантных войск – праздник с особой харизмой, воинская традиция, дань уважения боевому братству. О том, почему «Никто, кроме нас!» – в материале «Всегда, в любой момент».

Мир художника Анны Прониной – это Вселенная, в которой живут фантастические герои, это целая философия, в которой яркими разноцветными гранями раскрашены такие понятия, как добро и зло, правда и ложь, жизнь и смерть. В издании читатели узнают о новой творческой победе рыбницкой художницы.

Газета продолжает публиковать материалы под рубрикой «Незабытые имена». «Ольга Высотская» – любимая женщина Гумилева- известная актриса театра Всеволода Мейерхорльда в Тирасполе провела свои последние годы. Здесь остались жить ее внуки и правнуки. Публикацио ней специально для газеты «Приднестровье», подготовил московский поэт и писатель, наш земляк Владимир Полушин.

То, что в мире коллекционированием разных предметов люди занимаются, и очень даже увлеченно, не секрет. Одни собирают марки, другие значки, третьи монеты… А вот тираспольчанин Сергей Кожемяченко собственноручно собирает и коллекционирует модели авторефрижираторов.. О нем и его увлечении наш рассказ.

У каждого населенного пункта свое лицо, но у села Ленино Рыбницкого района, и правда, иное. Ещё на подступах уходишь от шаблонного восприятия – в рубрике «Милая малая Родина: «ЛенИно».

Традиционно в номере гороскоп, сканворд, история одного дня.