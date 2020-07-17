Анонс газеты «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» на 18 июля

В это воскресенье металлурги нашей республики отметят профессиональный праздник. Рассказ о том, как живёт Молдавский металлургический завод, о его буднях и праздниках, о тех, кто составляет трудовую славу предприятия, открывает субботний номер издания.

Три села, каждое – со своими традициями, героями, у каждого – своя история, свои неприметные, на первый взгляд, черты. Все вместе они составляют особый, маленький мир… мир малой Родины. В постоянной рубрике газеты – о селах Воронково, Буськи и Гершуновка, «Три в одном».

Бег времени слишком стремителен, чтобы почувствовать сам материал, из которого сделана история. И иногда, чтобы понять, нужно остановиться, прислушаться… «На старом крыльце», словно на перекрестке миров… – читайте в одноименном материале.

В субботнем номере газета «Приднестровье» также расскажет о злоключениях заказанных в Белоруссии серий приднестровских марок, а также о том, как, несмотря на неправомерные действия таможенников Молдовы, ГУП «Издательство «Марка Приднестровья»» вышло из создавшегося положения. Заодно филателисты смогут узнать о некоторых запланированных до конца года эмиссиях приднестровских почтовых миниатюр, а главное, что будет представлен электронный каталог марок ПМР за 1992- 2019 гг.

Что сегодня волнует молодежь? Все, что и прежде: мода, проблемы любви и дружбы, поиска себя, путешествия и новые интересные книги и фильмы, которые хочется обсудить с друзьями… Обо всем этом – в молодежной рубрике в материале «Любовь, мода и стихи».

О ней немало говорили при жизни, не меньше говорят и сегодня, когда ее уже нет среди нас. О ней вспоминают, ее цитируют, плачут и смеются, рассказывая друг другу связанные с ней истории. О начальнике колбасного цеха, проработавшем 45 лет на тираспольском мясокомбинате, – в материале «Так работала Полякова».

Традиционно в номере: День в истории, гороскоп и география приднестровской кухни.