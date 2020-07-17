В субботнем номере газеты «Гомін» 18 июля вы сможете прочитать:

Лучшая группа в истории ПГУ им. Т. Г. Шевченко

И это не громкие слова, а реальность. В 2018 году группа журналистов на общеуниверситетском конкурсе «Лучшая группа в истории ПДУ» завоевала абсолютную победу и вписала себя в историю вуза. А в 2020 году эти студенты получили долгожданные дипломы о высшем образовании.

Побеждаем на всех фронтах

Эта невероятная, но отнюдь не выдуманная история широко известна в Рыбнице. Ее герои – медицинские работники и семья Галецких. Почему же они вдруг стали настолько популярны в городе? Потому что их история – о семейном «фронте», фронте борьбы с коронавирусной инфекцией и героическую победу над ней.

Путешествие по родному краю

Лето у подавляющего большинства людей ассоциируется с морем, дальними зарубежными поездками … Однако, мало кто задумывался, что хорошо и весело отпуск можно провести, не выезжая за пределы своей республики. Нас на такую мысль натолкнул все тот же лукавый коронавирус. Хотя и добавил он нам немало хлопот, но что-то положительное для человечества и оставил.

Экскурсия в страну Морфологии

Морфология – раздел науки о языке, с которым приднестровские ученики знакомятся еще в начальной школе. От того, насколько успешно пройдет «знакомство» с самостоятельными и служебными частями речи, зависит от умения выпускника находить в приведенном материале части речи, классифицировать слова по различным категориям, наконец, уверенно чувствовать себя на экзамене. Именно поэтому важным является первое знакомство как с разделом, так и с каждой частью языка. Лучше для этого подходят не “сухие» сообщения в лекционном стиле, а интересные материалы, которые помогут учащимся не только лучше понять раздел, но и полюбить уроки украинского языка.

Наслаждение, сокращающее жизнь

Курение, особенно многолетнее, приводит к уменьшению жизненного объема легких, провоцирует одышку и вызывает их хроническую обструктивную болезнь, при которой любое респираторное заболевание становится особенно опасным.