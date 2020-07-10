Анонс газеты «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» на 11 июля

Газету открывает материал «Утро начинается с зарядки». Загляните в ранние часы в столичный парк «Победа» и в этом убедитесь,- пишет автор. – Во имя своего же здоровья здесь занимаются десятки горожан. И пусть их примеру последуют другие.

О миловидной женщине, хрупкой, хорошо и тонко сложенной, с красивыми каре-зелеными глазами, бригадире фабрики «Интерцентр люкс», начинавшей когда-то ученицей швеи, Надежде Никитовской – в материале «Служба служть людям».

В чем загадка счастливых семей? Корреспондент газеты попытался найти ответ в семье Александра и Натальи Черненко из Днестровска. О них очерк «Всё начинается с любви».

«Незабытые имена» -под этой рубрикой газета публикует очерки о знаменитостях нашего края, людях, прославивших его. В этот раз –рассказ о сыне известного российского поэта Николая Гумилева Оресте Высотском, долгие годы жившим и работавшим в Тирасполе. Очерк специально для газеты «Приднестровье» подготовил российский поэт и писатель, наш земляк Владимир Полушин.

В субботу отмечается международный день шоколада. В столичном «Фуршете» в честь праздника вам предложат оригинальные сувениры из шоколада: медали «Лучшему начальнику», «Лучшей бабушке», фигурки мишки, Эйфелевой башни… В кафе «Французская выпечка» и «lav Cafe» – большой выбор оригинальных шоколадных конфет, десертов. В кондитерская\й студии «Татьяна Афанасенко» («Венское кафе») обещают в этот день провести шоколадный вечер.

«Скандинавская ходьба с палочками» – так называется материал о новом популярном увлечении тираспольчан, подготовленный с помощью специалистов Республиканского Центра олимпийской подготовки.

Также в субботнем выпуске подборка информации Официального представительства Республики Абхазия в Приднестровье о жизни дружественной нам страны.

И конечно, внимание читателей привлекут гороскоп, советы огородникам и садоводам и рецепты приднестровской кухни.