В субботнем номере газеты «Гомін» 4 июля вы сможете прочитать:

Профессиональный праздник речного флота Приднестровья

Когда-то эта отрасль сыграла огромную роль в грузовых перевозках минерально-сырьевых грузов и строительных материалов судоходным участком Днестра. Общая протяженность водных путей – 475 км. После распада СССР и, в частности, трагических событий 1992 года речной транспорт был практически парализован и начался развал всей отрасли.

Ослабление карантинных мероприятий с предупреждением

На расширенном заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось 22 июня при участии Вадима Красносельского, был принят ряд решений, ослабляющих карантинные мероприятия.

Угрозе наводнения – оперативные и слаженные действия

Мы, приднестровцы, всегда помним, что наш Днестр способен выйти из берегов. За 100 лет край пережил пять крупных наводнений. Последнее – в 2008 году. Оно дало каждому приднестровцу важный урок бдительности.

Осторожно, но уверенно Приднестровье возвращается к жизни

К своей привычной жизни маленькими, но твердыми шагами, возвращается Приднестровье. К этому в нашем государстве относятся с ответственностью и осторожностью: режим ЧП в республике снят, а карантинные правила – нет. В таких особых условиях началась летняя оздоровительная кампания. В этом году отдыхать в летних лагерях могут только воспитанники школ-интернатов и детских домов. Все шло по плану, сезон отдыха начался, но тут вмешалась в планы детей и воспитателей сама природа.

Инфраструктура жизнеобеспечения государства

Четвертого июля профессиональный праздник отмечают работники торговли и потребительской кооперации Приднестровья. Жизнь каждого человека тесно связано с отраслью торговли. И если в средние века торговали в основном мужчины, то сейчас эта отрасль традиционно считается женской. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее распространенных и нужных. Ее постоянное совершенствование свидетельствует о социальном благополучии общества.

Физическая культура и спорт – это и есть сама жизнь

Наиболее экономически выгодным и эффективным путем профилактики заболеваний и укрепления генофонда является физическая культура и спорт. После трех месяцев вынужденного простоя спортсмены и тренеры МОУ ДО «Тираспольская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва борьбы и бокса» (СДЮШОР) приступили к занятиям на свежем воздухе.