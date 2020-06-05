В субботнем номере газеты «Гомін» 6 июня вы сможете прочитать:

Чтобы солнцу и цветам улыбались дети

Всем известно, что детство – это время беззаботности, доброты, смеха, радости, озорства и безграничного счастья. Мы, взрослые, должны детей вырастить, окутать теплом и уютом, искренней нежностью, отеческой заботой, великой и святой материнской любовью. К большому сожалению, не все взрослые осознают эту истину, Может, поэтому сегодня сотни, даже тысячи детей становятся сиротами при живых родителях…

Научиться жить в новом режиме

Приднестровье постепенно возвращается к привычной жизни. Еженедельно в республике вводятся новые послабления карантинного режима. Уже работают торговые центры и павильоны с отдельным входом, открыты рынки, салоны красоты, СТО, автошколы. На этой неделе распахнули свои двери стоматологии и поликлиники, а также летние террасы кафе. Однако все учреждения и организации функционируют в особых условиях, где главное – безопасность.

Экономика Приднестровья в период пандемии

На заседании Координационного совета, состоявшемся в конце мая, о состоянии отечественной экономики рассказал заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник, ссылаясь на пример 26 системообразующих организаций за период с 15 по 21 мая текущего года.

Встреча на Эльбе – главная встреча войны

Исполнилось 75 лет со дня исторической встречи на Эльбе советской и американской армий в ходе Великой Отечественной войны. К этой дате Министерство обороны РФ опубликовало уникальные архивные снимки в рамках проекта «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы», посвященные соединению советской армии с американскими и английскими союзниками по антигитлеровской коалиции.

I чрезвычайный съезд – 1-й важный и решительный шаг

I Съезд депутатов Приднестровья всех уровней состоялся 2 июня 1990 года в с. Парканы. На нем присутствовали 673 депутата, из них 646 человек с правом решающего голоса, 63 приглашенных и 27 представителей СМИ. Почему депутатов всех уровней? Потому что они представляли все без исключения поселковые и сельские советы (1-й уровень), городские и районные советы (2-й уровень), Верховный Совет МССР (3-й уровень) и Верховный Совет СССР (4-й уровень).

В честь 100-летия земляка-героя

Вековой юбилей выдающегося земляка – Героя Советского Союза Ивана Несторовича Коваля отметили каменчане 28 мая. Во дворе дома, где он родился и вырос, состоялся митинг-реквием.

Республиканская акция «Я за здоровый образ жизни»

В рамках реализации плана мероприятий по проведению Года здоровья в ПМР в 2020 году Государственная служба по спорту ПМР с 1 июня до 1 сентября 2020 года проведет Республиканскую акцию «Я за здоровый образ жизни».