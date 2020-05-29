Анонс газеты «Приднестровье» на 30 мая

«Время накануне лета» – Детство нельзя отложить, перенести, отменить. И день защиты детей наступит именно в этот понедельник. Размышления о том, что хоть в этом году 1 июня пройдет без привычного представления в парке с бесплатной раздачей мороженого, празднику все равно быть.

В выпуске проекта «Это наша с тобой биография» – палитра событий 2006 года. В жизни республики он стоит особняком, наравне с 1990-м и 1992-м. В круге важнейших событий – начало экономической блокады, референдум о независимости ПМР и взрывы в тираспольских маршрутке и троллейбусе.

В эти дни Тираспольскому Обществу бывших узников фашизма – 30 лет. Биографии этих людей, которые, будучи ещё совсем детьми, попали в застенки фашистских концлагерей и гетто, наполнены недетскими испытаниями. Их биографии – настоящие уроки мужества для нас сегодняшних. О том, чем сегодня живет общество, читайте в материале «Непокоренные».

В субботнем номере вы найдете страницу, посвященную здоровью. «Советы доктора Раду», материал о том, как сохранить активный образ жизни на карантине, и рассказ об отважной медсестре, «сражающейся» сегодня на передовой.

Кому из нас ни приходилось видеть ворота с оленями? Но кто знает, откуда этот образ пришел и что символизирует? Известный советский и российский историк, археолог Борис Рыбаков поможет найти ответ. Читайте в очерке «Ворота с оленями академика Рыбакова».

Также внимание читателей привлекут материал о том, как прошел карантин на Канарских островах, приметы июня и традиционный гороскоп.