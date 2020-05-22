Актуальные новости и интересные публикации ждут читателей газеты в свежем субботнем номере газеты

Аттестаты получат все выпускники без экзаменов по итогам текущих оценок, во всех организациях профессионального образования предусмотрено проведение итоговой государственной аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы или дипломного проекта) в дистанционном режиме, – про все это и многое другое рассказала читателям во время состоявшейся в среду «Прямой линии» министр просвещения Алла Николюк. Всего на телефон редакции в ходе диалога руководителя ведомства поступило более 50 вопросов.

24 мая в Приднестровье отмечают День славянской письменности, правда, в онлайн-формате. О традициях праздника рассказал доцент кафедры русского языка и межкультурной коммуникации ПГУ Николай Пузов.

Читатели смогут прочитать о человеке удивительной судьбы, чьё имя связано с Тирасполем, и чьим именем названы мыс в Арктике и остров в Антарктике -контр-адмирале, полярном исследователе, основоположнике океанологии Николае Зубове.

А также: в день 100-летия вратаря «Динамо» Алексея Хомича московский клуб запустил уникальный проект, аналога которому нет в мировом футболе – Созвездие «Динамо». Отныне на небосклоне появилось официальное созвездие клуба, состоящее из 11 звёзд по числу игроков в стартовом составе. В их число попал и воспитанник приднестровского футбола, ныне главный тренер «Динамо-Авто» Игорь Добровольский.

Признанный во всем мире кинорежиссер имеет дубоссарские корни? Разгадку этой истории в публикации «Тарковский и … Дубоссары».

О том, каким было пионерское детство и какая связь между Международным детским центром “Артек” и профессией журналиста, рассказала пионерка шестидесятых годов, корреспондент Дина Листюгина.

Современники, а в особенности – дети, отчаянно тянутся к компьютеру, телефону. Но иногда электроники становится слишком много. И тогда происходит встреча старших и младших, тогда хочется найти занятие для всей семьи, хочется вместе радоваться и даже грустить. Таково время светлой грусти. Читайте в одноименном материале…