В субботнем номере газеты «Гомін» 30 мая вы сможете прочитать:

Благодарные потомки чтят память Кирилла и Мефодия

Когда-то много лет назад болгарский монах Черноризец Храбр сказал: «Если спросишь славянских грамотеев, кто им письмена создал или книги перевел, то все знают и, отвечая, говорят: Святой Константин Философ, названный Кириллом – он нам письмена сотворил и книги перевел, и Мефодий, брат его».

Память сильнее обстоятельств

В Севериновке 16 мая состоялись мемориальные мероприятия, посвященные 115-й годовщине со дня рождения знаменитого земляка Петра Петровича Вершигоры. Ежегодно в этот день у бюста Героя Советского Союза проходит митинг-реквием, а в литературно-мемориальном музее проводятся экскурсии.

Амброзия полыннолистная (Ambrósia artemisiifólia)

Это красивое ярко-зеленое растение с ажурными листьями радостно встречает жителей Приднестровья на каждом пустыре, во дворах домов, на дачах и в огородах, вдоль всех дорог – автомобильных и железнодорожных. Как правило, амброзия начинает развиваться с середины апреля, а цвести – с середины июля до конца октября.

Антикризисный закон ради поддержки населения

В формате видеоконференции 26 мая 2020 года состоялось очередное заседание Координационного совета при Правительстве ПМР. На повестке дня были вопросы минимизации финансовых и экономических потерь предприятий и населения, обусловленных распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Только тот народ, который чтит своих героев, может стать великим

В Приднестровье родились 12 Героев Советского Союза, а после Великой Отечественной войны здесь проживали представители этого героического племени и из других регионов СССР. В ПГУ состоялась научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы, лейтмотивом которой стала идея сохранения исторической памяти.

Независимое Приднестровье начиналось с ОСТК

(из воспоминаний Бориса Штефана)

Еще одним важным итогом забастовки следует считать появление ОСТК – общественной организации нового типа, которая состояла из представителей трудовых коллективов. Она способствовала росту политической активности трудящихся, сплачивала их ряды. В этом объединении были представлены практически все трудовые коллективы, все профессии.

Коррективы в организацию нового учебного года

Пандемия коронавирусной инфекции, к сожалению, внесла свои коррективы не только в экономику, политику, социальные отношения людей, но и в организацию нового 2020–2021 учебного года. В связи с этим Правительство ПМР 13 мая 2020 года поручило Министерству просвещения республики для оперативного оповещения заинтересованных приднестровцев в кратчайшие сроки разработать два важных документа: памятку о приеме детей в детские сады; памятку об организации приема граждан (учащихся) в первый класс учреждения общего образования.