В субботнем номере газеты «Гомін» 16 мая вы сможете прочитать:

День Великой Победы отметили в Приднестровье

Великой Победе –75 лет. Это событие отмечали в особом режиме – без парада и массовых мероприятий. Причиной всему – коронавирус. Однако праздник все же состоялся и получился очень душевным. Победа пришла в дом каждого ветерана. По всей республике героев приветствовали выездными концертами.

Режим ЧП в Приднестровье продлен до 1 июня

На заседании Оперативного штаба при Президенте ПМР принято консолидированное решение продлить на территории Приднестровья режим чрезвычайного положения, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 1 июня текущего года.

О поддержке переработчиков сельхозпродукции

Через чрезвычайно сложную нынешнюю ситуацию к Правительству ПМР с просьбой поддержать предприятие обратилось руководство открытого акционерного общества (ОАО) «Завод консервов детского питания» из Тирасполя. Приднестровцам хорошо известна торговая марка «Delicita», которая, благодаря отличному качеству и приемлемым ценам, имеет стабильно высокий спрос у потребителей.

Оставайтесь дома!

Временные ограничения немного выбили нас из привычного ритма жизни, наложили свой отпечаток в виде некоторых ограничений и даже неудобств, однако мы все пытаемся адаптироваться и получить максимальную пользу от этой ситуации.

Главная позиция государства определена

Текущую ситуацию с закупкой фармацевтической продукции обсуждали в Правительстве. К участию в разговоре были приглашены первый заместитель Председателя Правительства – министр финансов, руководство Минздрава и фармацевтических компаний.

Велоэстафета ко Дню Победы

Каждый год по традиции в нашей республике проводится велопробег «Знамя Победы». С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях пандемии COVID-19 патриотическое мероприятие было проведено за один день (9 мая) в режиме эстафеты с одновременным участием не более трех велосипедистов на каждом отрезке дистанции.

Историческая память Приднестровья – в надежных руках

Центральный государственный архив Приднестровья отметил 29-ю годовщину со Дня основания. 6 мая 1991 года был образован Архивный отдел при Правительстве ПМРСР. За почти 30 лет архивная служба неоднократно меняла название. С 19 декабря 2016-го и до сегодня – это Госслужба управления документацией и архивами ПМР.

Что на самом деле произошло в Киеве в августе 1942 года

Футбольный матч, который состоялся в оккупированном Киеве 9 августа 1942 года, вряд ли имел прямое отношение, собственно, к спорту. Однако он стал одним из самых известных событий в истории советского футбола, о нем пишут книги и снимают фильмы, а словосочетание «матч смерти» знают даже люди, крайне далекие от спортивной жизни. Что же тогда случилось?