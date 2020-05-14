Внимание: «Прямая линия»

Что будет с ЕГЭ? Каков порядок поступления в вузы и техникумы? Заменят ли онлайн-уроки обычную школу? Не начнется ли с перегрузок следующий учебный год? Какую поддержку получат учителя с нового учебного года? Нужна ли школьная форма? Эти и многие другие вопросы читатели нашей газеты смогут задать министру просвещения Алле Николаевне Николюк.

«Прямая линия» в телефонном режиме состоится 20 мая с 10.00 до 12.00 в редакции газеты «Приднестровье».

Звонить по тел. (0533) 7-47-00 (звонок бесплатный).

В субботу и воскресенье – по тел. (0533) 7-46-68.

Вопросы также принимаются предварительно по тел.: (0533) 9-70-54, 7-47-00 и по электронной почте pridnestr@idknet.com