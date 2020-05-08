Творческий коллектив газеты «Приднестровье» подготовил к выпуску иллюстрированную брошюру «Приднестровцы на фронтах войны».

В канун 75-летия Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками прошла презентация книги «Приднестровцы на фронтах войны». В роли составителя выступил журналист республиканской газеты «Приднестровье» Николай Феч, верстку и разработку дизайн-макета выполнили сотрудники редакционно-издательского комплекса ГУ «Приднестровская газета», под эгидой которого и вышло издание, приуроченное к победному юбилею.

В нем – рассказы о 20 ветеранах-приднестровцах, прошедших дорогами самой кровопролитной войны и завоевавших для нас мир.

«В начале этого года коллектив редакции принял решение об издании этой памятной книги. В ней – рассказы о связистах, разведчиках, военных корреспондентах, о тех, кто приближал Победу, кто принес мир», – отметил главный редактор газеты «Приднестровье» Александр Карасев.

В основу издания положены материалы, на протяжении многих лет собираемые Михаилом Баевым – профессиональным архивистом, ветераном архивной службы. Это копии личных дел, боевые, служебные характеристики, фотографии, вырезки из газет за более чем полстолетия. Их оригиналы хранятся в государственном архиве.

В книгу вошла лишь малая толика архивных материалов – очерков о жизни и ратном подвиге Владимира Александровича Бочковского, Николая Михайловича Ерашова, Ипполита Исидоровича Антосяка, Игната Дмитриевича Дьяченко, Павла Семеновича Богуцкого и других героев.

Портреты двадцати героев книги размещены также на красочном баннере, который установлен на здании центральной почты в Тирасполе.

Фото: https://novostipmr.com/ru