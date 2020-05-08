В ГУ «Приднестровская газета» открылась фотовыставка, приуроченная к 75-летию Победы. Ее автор – фотокорреспондент газеты «Приднестровье» Виктор Громов. В ней – портреты ветеранов и репортажные снимки, передающие атмосферу главного праздника нашего народа.

«Это своеобразный сборник фотографий, которые были сделаны в последние два-три года. Выбор пал на работы, которые соответствуют и отражают дух великого праздника – Дня Победы. Приоритет же был отдан снимкам, в которых отразились неподдельные людские эмоции радости», – говорит автор фотоэкспозиции Виктор Громов.

Редакция республиканской газеты «Приднестровье» совместно с союзом художников ПМР проводит также конкурс рисунков, посвященный 75-летию Победы. Возрастной диапазон участников – от 6 до 16 лет. Поступило более полусотни работ. Итоги республиканского конкурса намерены подвести по окончании карантина.

На страницах вышедшего праздничного номера главной газеты республики «шагают» воины «Бессмертного полка». В редакции газеты «Приднестровье» уверены, что никакие обстоятельства не могут помешать приднестровцам отдать дань памяти доблестным солдатам, внесшим вклад в Победу над фашизмом.

«Из-за коронавируса традиционный «Бессмертный полк» не пройдет по улицам и площадям наших городов и сёл, но со многими фронтовиками-приднестровцами наши читатели смогут встретиться на газетных страницах», – говорит главный редактор издания Александр Карасев.

«В Бессмертном полку с героем» – свыше шестидесяти фотографий ветеранов, с короткими биографическими справками, а также очерки о «героях былых времен», ретроспективный материал о том, о чем главная газета страны писала в канун предыдущих юбилеев Великой Победы.

Фото: https://novostipmr.com/ru