В субботнем номере газеты «Гомін» 8 мая вы сможете прочитать:

Праздник Победы в особом режиме

Открывая совещание в режиме онлайн, Вадим Красносельский поспешил успокоить собравшихся и сказал: «Все будет: и военный парад, и традиционная реконструкция, и салют. Просто несколько позже. Когда? Чем дисциплинированнее и ответственнее будем мы с вами, тем быстрее справимся с испытанием под названием пандемия и выйдем из карантина, общество вновь заживет полноценной жизнью. Главное, чтобы саму жизнь сохранить. Именно поэтому в мае широкого празднования не будет. Однако, это не значит, что День Великой Победы останется незамеченным»…

Пенсионная карта «Радуга» – с заботой о гражданах Приднестровья

Для многих приднестровцев банковская карта стала неотъемлемым атрибутом повседневной жизни. Чем же она выгодна, какие преимущества имеет владелец такой карты?

Что написано пером … или Одной дорогой с читателем

Профессиональный праздник работников СМИ – День печати – впервые был основан еще в Советском Союзе. День печати по советскому времени отмечался ежегодно 5 мая, в честь выхода 5 мая 1912 года первого номера массовой большевистской рабочей газеты «Правда».

Мы никогда не забудем тех, кто завоевал нам мирную жизнь!

Он принадлежит к тому поколению военачальников, которое вынесло на своих плечах всю тяжесть чернового, будничного ратного труда Великой Отечественной войны, начав военную карьеру с ее самой первой ступеньки.

Наш земляк по праву входит в когорту советских танковых асов, которые добились большого количества побед на поле боя.

Искренние и правдивые истории человеческих судеб

Далекие 70-е. Автор этих строк хорошо помнит праздничный парад на его родине – в небольшом городе на Полтавщине. В День Победы 9 мая ветераны проходили бесконечным маршем по главной улице, а ордена и медали ослепительным золотым сиянием сверкали на их груди. Я видел, как встречались однополчане, часто со слезами на глазах, всюду было много цветов, и происходили многочисленные митинги памяти. Казалось мне тогда, что так будет всегда. Я и сам часто участвовал в подобных мероприятиях как музыкант оркестра музыкальной школы. Тогда мы ездили по селам, играли гимн СССР, «День Победы», радовали живой музыкой всех присутствующих.

А. Зайчук: «Карантин можно прожить безопасно и интересно»

Сейчас уместно вспомнить истину: «Если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней». COVID-19 распространяется по планете. Мы не можем остановить эпидемию, но можем облегчить свою жизнь. Большинству из нас придется еще некоторое время оставаться дома. Редакция газеты «Гомін» призывает своих дорогих читателей не падать духом и провести это время интересно и с пользой для себя и для своей семьи.