В субботнем номере газеты «Гомін» 18 апреля вы сможете прочитать:

50-летний юбилей Президента ПМР

Президент ПМР Вадим Красносельский 14 апреля отметил 50-летний юбилей. Праздничный день Глава государства провел на работе. Почти три с половиной года он возглавляет нашу республику. По случаю юбилея в его адрес поступило немало поздравительных телеграмм, в том числе от руководителей дружественных Приднестровью государств.

Забота о человеческой жизни – в приоритете

Напоминаем: в нашей республике сформирован и работает Оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса. В его состав входят представители МВД, Минздрава и Минпросвещения. При штабе работает горячая линия МВД ПМР по вопросам коронавируса (0-800-22-800). Огромное количество обращений приднестровцев свидетельствует о разумном отношении нашего общества к введению ограничительных мер.

Гидирим. Мы помним

Такого грандиозного мемориала на территории ПМР больше нет. Над тихой широкой рекой высится 10-метровое напоминание будущим поколениям о той жестокой войне. Время проходит, сегодня в селе не осталось ни одного ветерана, но их имена навечно высечены на гранитных плитах.

Нации умирают не от инфаркта

Конец 80-х – начало 90-х годов XX века для государства под названием СССР и для людей, что жили в этом государстве, стали поистине роковыми. В результате целенаправленной политики горбачевской перестройки мощную державу, которая долгие годы казалась непоколебимой, было разрушено. Дезинтеграционные процессы национальной суверенизации быстро росли, они втянули в свой водоворот большое количество людей и стали той разрушительной силой, которая раздробила монолит.

Приднестровская весна в произведениях приднестровских писателей

Весна… Уже само упоминание о ней будит в сердце радость, тревогу. Это праздник обновления и возрождения природы, его чувствуют и по-своему переживают животные и растения, взрослые и дети – все, что есть живого на земле. Не могут в стороне от нее остаться и наши приднестровские поэты.

Дом крепок не укладом, а ладом

(в каждой избушке свои игрушки)

Скажу вам из собственного опыта: чем старше становится человек, тем труднее ему чем-то увлечься. Также сложно заставить себя (даже если вы понимаете, что простая гимнастика, которая займет всего пятнадцать минут времени, пойдет организму на пользу) встать с дивана. Однако не все потеряно: при определенных усилиях со стороны нашей волевой составляющей маленькие чудеса возможны.