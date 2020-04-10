АНОНС ГАЗЕТЫ «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» НА 11 АПРЕЛЯ

Субботний номер газеты «Приднестровье» выйдет накануне 76-й годовщины освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков и Всемирного дня авиации и космонавтики. И несмотря на борьбу с коронавирусом эти знаменательные события не смогли остаться без внимания журналистов главного печатного издания республики.

В одной из статей речь идёт о встрече в годы Великой Отечественной войны впоследствии освобождавшего Советскую Молдавию и долгие годы жившего в Тирасполе фронтового разведчика Ивана Выбиванцева с будущим космонавтом и создателем космической техники Константином Феоктистовым.

Советские воины-освободители – подлинные герои. Однако эпическая (основанная на ключевых образах, архетипах) повесть об их славных делах только создается. Автор статьи «Весна 44-го. Рождение эпоса» предлагает рассмотреть освобождение родного края от фашистского ига с точки зрения мифопоэтики.

17 марта не стало русского писателя Эдуарда Лимонова. Этому противоречивому и талантливому человеку, ставшему отдельным явлением советской и русской культуры, посвящен очерк, вошедший в номер. Кроме того, автор рассказывает об участии Лимонова в молдо-приднестровском конфликте в 1992 году.

Рассуждения журналиста о том, как выстоять в условиях ЧП в связи с объявленным карантином читайте в материале «Мой личный Триггер, или Мир уже не будет прежним». «Кажется, стоит только переключить канал… Или открыть глаза, проснуться… И оказаться в привычной реальности. В которой можно ходить на работу, водить детей в школу… А после гулять по улицам города, не боясь друг друга. Не боясь чужого смеха, чиха, приближения. Не боясь. Но… Все это не сон, и все это не кино.»

В эти дни, когда мы большую часть времени проводим дома, а на душе неспокойно, особенно хочется чего-то, чтобы эту самую душу отвести. Нужен особый рецепт. Чтобы на кухне запахло выпечкой, а в доме воцарилась гармония. И такой рецепт нашелся! Читайте о нем в постоянной рубрике «География приднестровской кухни» в материале «Как стать пончиком… творожным».

Кроме этого в выпуске лунный посевной календарь и гороскоп.

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