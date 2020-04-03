В очередном выпуске главной газеты республики «Приднестровье» 4 апреля:

Важней темы, чем, как победить зловещую эпидемию коронавируса, у нас сегодня нет.

К народу Приднестровья обращается Президент Вадим Красносельский: «Вместе с минимальными потерями мы сумеем побороть этот вызов, сохранить приднестровский народ и приднестровское государство».

Газета провела «Прямую линию» в формате «Вопрос-ответ» с руководителем Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса генерал-майором Русланом Мова. И состоявшийся диалог с читателями издания показал, что люди понимают, что пандемия будет повержена только совместными усилиями.

В новой рубрике «В кругу семьи» газета расскажет о том, чем заняться с детьми на карантине, поделится историей о том, как муж и жена однажды стали по-настоящему родными людьми. А также опубликует стихи для самых маленьких и познакомит читателей с очаровательной юной тираспольчанкой, принявшей участие в нашем конкурсе Фотогалерея «Самая красивая улыбка».

«Очень необычное ощущение, когда город, казалось бы, вот он, рядом, а дорога к нему всё никак не приближается. А ты всё идешь…» О том, почему эта днестровская излучина вызывает ассоциации с Бермудским треугольником, про который известно, что там пропадают самолеты и корабли, в «затягивающем» очерке под названием «Такие Бермуды».

В рубрике «Незабытые имена» газета, воспользовавшись спортивной паузой, вспоминает одного из самых успешных тираспольских тренеров Евгения Шинкаренко. Именно он ковал успех «Тилигула», когда тот в 1991 году оформил выход в высшую лигу советского футбола.

В номере также злободневные темы, которые поднимают читатели в рубрике «Форум», а еще рецепты приднестровской кухни и гороскоп!