В субботнем номере газеты «Гомін» 4 апреля вы сможете прочитать:

Как хорошо, что есть театр – он был и будет с нами вечно

Как мы уже писали, второе официальное открытие нашего театра состоялось 26 марта 1970 года. К этому событию, чтобы сделать его колоритнее, даже грандиознее, молодой коллектив подготовил незабываемую премьеру –спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Город на заре». Эта пьеса – о начале новой жизни.

Чрезвычайное положение – до 1 мая

Президент Вадим Красносельский 30 марта внес изменения в Указ № 98: отныне действие чрезвычайного положения на территории Приднестровья продлено до 1 мая. Согласно Конституции ПМР, на втором чрезвычайном заседании Верховного Совета, которое состоялось 1 апреля, парламентарии дали свое согласие и поддержали такое решение Главы государства.

Интересные путешествия по стране Знаний, в которой никто еще не бывал

Пришло время экспериментировать. К этому нас побудило несчастье – коронавирус, который быстро захватывает одну страну за другой. Но он не захватил страны Знаний, и никогда ее не покорит, потому что каждый из нас, используя новейшие технические средства, покажет, на что способны учителя, ученики, родители, дедушки с бабушками. Всем придется отправиться в путь и преодолеть его достойно, наперекор всяким вирусам. Вместе мы победим!

Предвестник победы в Великой Отечественной войне

Именно в марте далекого 1944 года началось освобождение нашего края от немецко-румынской фашистской оккупации. И хотя еще продолжалась Великая Отечественная война, значительная часть советских граждан поняла, насколько близка победа. Для жителей Каменского района ее предвестниками стали партизаны и красноармейцы, которые за неделю выгнали захватчиков с нашей земли.

Весна идет – стихам дорогу!

В позапрошлую субботу, 21 марта – в день весеннего равноденствия, несмотря на все страсти, бушующие вокруг пандемии COVID-19, украинская общественность отметила Всемирный день поэзии. Целью праздника, как это ни странно будет звучать в наши «разъединительные» дни, является объединение всех людей, которых связывают стихи и любовь к ним. Массовые мероприятия в этот день из-за карантина, связанного с борьбой с коронавирусом, как вы понимаете, не проводились.

Четким шагом марширует бодро духовой оркестр

Оркестр Главного штаба Вооруженных сил ПМР (ОГШВС) 29 марта отметил день рождения. Ему исполнилось 27 лет. Одновременно с праздником главного оркестра ОГШВС в армии Приднестровья отметили День военного музыканта.