На страницах субботнего номера вновь газета «Приднестровье» публикует для вас интересные материалы:

Главный редактор газеты Александр Карасев на днях вернулся из престольной, куда был приглашен для участия в международной конференции журналистов «Взаимодействие местных властей в СМИ в интересах устойчивого развития городов: практика решений» и по случаю получения награды коллективом редакции, как победителя VIII международного конкурса в номинации «МАГ: опыт развития городов». Побывал А.Б.Карасев и в офисе Представительства Приднестровья в Москве, где встретился с его руководителем Леонидом Манаковым, посетителями земляками-приднестровцами. Об этом читайте в корреспонденции «Московские встречи».

Есть в Тирасполе образовательное учреждение, в котором готовят незаменимых специалистов. Специалистов со средним медицин­ским и фармацевтическим образованием. Будь то медсестры или лабораторные техники, акушеры или фармацевты… Лю­дям без них никак. Читайте в субботнем номере материал о Тираспольском меди­цинском колледже им. Л. А. Тарасевича.

Оpen air – музыкальное событие на свежем воздухе. А что может быть музыкальней и свежей весны? Сразу вспоминаются самый весенний из композиторов, Вивальди, прозрачный воздух на картинах Рафаэля. И сразу тянет на природу, под весеннее небо цвета морской волны. Вместе с автором забавного очерка «Дача, оpen air» мы отправляемся на ожившую после зимней спячки фазенду.

В молодежной рубрике «Этажи» авторы расскажут о том, чем занимаются приднестровские волонтеры, кто такие миллениалы и чем заняться, если у вас нет Интернета.

Наступает весна, а с ней прибавляется забот у садоводов и дачников – пора обстоятельнее заняться делами на приусадебном участке. О том, какие работы предстоят огородникам в марте, читайте в рубрике «Во саду ли, в огороде».

И конечно, в выпуске – афиша выходного дня, гороскоп, магнитные бури марта и еще много всего интересного!