В субботнем номере газеты «Гомін» 22 февраля вы сможете прочитать:

Приднестровье родное, тебе есть кем гордиться!

Стало доброй традицией в начале года отмечать наградами лучших сотрудников, которые добились заметных результатов по итогам работы за прошедшие 12 месяцев. Каждый район и город республики представили своих номинантов на республиканский художественно-публицистический конкурс, а имена победителей объявили 19 февраля во Дворце Республики, где состоялась XXIII церемония награждения лауреатов «Человека года – 2019».

Афганистан в памяти моей

С тех пор, как последняя колонна советских войск пересекла афгано-советскую границу, исполнился 31 год. В честь этого события, которое в календаре памятных дат ПМР значится как День памяти и славы воинов-интернационалистов, в нашей столице состоялся митинг-реквием «Афганистана память живая». Участие в нем приняли Президент Приднестровья Вадим Красносельский, воины-афганцы, а также их родные и близкие, заместители Председателя Правительства, депутаты Верховного Совета, курсанты, суворовцы, юнармейцы, военнослужащие ОГРВ, общественные деятели, тираспольчане и гости города.

Негативное социально-правовое явление

Все мы знаем, что коррупция – это плохо. Так или иначе, она существует везде и является серьезной угрозой безопасности любой страны. Это явление имеет глубокие исторические и психологические корни, и наносит обществу большой вред, посягает на основы государственной власти, снижает эффективность деятельности государственных и муниципальных органов, подрывает их авторитет, затрудняет экономическое развитие страны в целом.

Как можно утолить «кадровый голод»

Руководство нашей страны принимает меры, чтобы профессию врача вновь сделать престижной и достойно оплачиваемой, чтобы подготовка специалистов этой отрасли соответствовала уровню современных требований, чтобы медицинского персонала было достаточно для оказания своевременной помощи всем пациентам.

В прошлом году Министерство здравоохранения совместно с Министерством просвещения разработали программу профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ. В Тираспольской средней школе № 12 в ноябре внедрили новую дисциплину – «Профессиональная проба в области медицинских профессий».

К сведению украинской общины Приднестровья!

29.02.2020 года в 10:00 в Районном Доме культуры и спорта г. Григориополя состоится очередная отчетно-выборная конференция Союза украинцев Приднестровья им. А. Бута.

В работе Конференции примут участие делегаты от местных ячеек Союза, международные наблюдатели, представители Посольства Украины в Республике Молдова.

В соответствии с решением Совета Союза от 8 февраля 2020 года, квота представительства от каждого общества украинской культуры не должна превышать 20 человек.