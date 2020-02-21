В праздничном выпуске газеты «Приднестровье»:

23 февраля – особый день для тех, кто посвятил жизнь беззаветному и благородному делу служения Отечеству. В преддверии праздника газета публикует интервью нашего корреспондента с министром обороны Олегом Обручковым.

Редакция газеты продолжает тесное сотрудничество с движением «Волонтеры Победы Приднестровья». В номере – лучшие письма школьников и студентов республики на организованный движением конкурс «Письма Победы».

Нынешний год объявлен в республике Годом здоровья. Корреспондент газеты встретился с министром здравоохранения Алексеем Цурканом, чтобы получить ответы на вопросы, заданные читателями издания.

75- летию Великой Победы посвящается. Прекрасно, если человек не ограничивается участием в памятных мероприятиях, а старается и в другие дни держать перед глазами пример ветеранов; прекрасно, если чутко прослеживает разницу между старыми и новыми кинолентами о войне, настоящими и посредственными стихами, между подлинной заботой о мемориальных сооружениях и «раскрашиванием» оных во всевозможные цвета. О подлинно народном отношении к подвигу – в материале «Слово о неказенном патриотизме».

В этом субботнем выпуске-премьера. Газета открывает новую страницу «В кругу семьи», в которой читатели смогут ознакомиться с секретами здоровья семьи, советами по воспитанию и формированию личности ребенка, организацией досуга взрослых и детей и еще массой интересных и полезных вещей, не оставляющих равнодушными родителей, заботящихся о наследниках.

И конечно, новости в стране и мире, гороскоп, география приднестровской кухни.