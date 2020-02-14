В субботнем выпуске газеты «Приднестровье» вы прочитаете о тех, кто прошел через горнило войны, научился отличать добро от зла, ценить мир.

Воины-интернационалисты сыграли принципиально важную роль в защите и укреплении приднестровской государственности. О подвиге и необходимости отстаивать память о войне в материале «Территория правды».

Газета начинает публикацию рассказов о людях, которые стояли у истоков создания нашего государства. Для того, чтобы в бурном потоке нашего времени никого не забыть и ничего не потерять, чтобы молодые поколения, родившиеся в Приднестровье, знали, кем они могут гордиться. Первым в галерее портретов эпохи стал Виктор Михайлович АРЕСТОВ.

Легендарные личности и легенды с ними связанные – приднестровские журналисты постарались выяснить, что в Строенцах сохранилось со времен, когда в селе родился П.А. Румянцев. Читайте в материале «Строенцы: легенда на легенде»…

Иногда одна неправильно написанная буква в имени, фамилии или отчестве может испортить человеку немало нервов. Издание предлагает подборку историй об ошибках в документах людей.

В материале постоянной рубрики «Дамский клуб» читайте реальную историю развода из жизни реальной женщин. И советы о том, как справиться со стрессом в этот непростой период жизни.

В день всех влюбленных принято говорить о юношах и девушках, недавно встретивших друг друга. Газета «Приднестровье» решила поменять угол обзора: рассказать о семье, в которой есть дети, в которой царит не только любовь, но и уважение. В которой друг друга умеют беречь.