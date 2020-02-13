Газета «Приднестровье» заняла второе место в номинации «МАГ: опыт развития городов»

Жюри VIII Международного конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ» подвело итоги. Организаторами конкурса выступили Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) при поддержке Исполкома СНГ, Государственной Думы РФ, Россотрудничества, Союза журналистов России, Фонда развития финансовой грамотности, Московского Дома национальностей, Центра содействия устойчивому развитию городов «Мегаполис XXI век».

В конкурсе приняли участие около 50 СМИ из 27 городов России, СНГ и ПМР. Нашу республику представила газета «Приднестроьве».

«Нам было интересно принять участие в таком конкурсе, узнать свой уровень, получить оценку нашей работы от российских коллег», – рассказал главный редактор газеты «Приднестровье» Александр Карасев.

Конкурс проводился в нескольких номинациях. Приднестровская газета подготовила материалы для номинации «МАГ: опыт развития городов». Они затрагивали в основном экономическую тему.

«Мы предоставили материалы, которые рассказывали о Стратегии развития Приднестровья на 2019-2026 годы, о работе наших предприятий: “Тиротекса”, “Электромаша”, “Акватира”, цементного комбината, ММЗ. Были материалы об инвестиционном форуме, о том, как в республике реализуется программа Фонда капвложений, о поддержке государством среднего и малого бизнеса», – пояснил Александр Карасев.

Кроме этого, статьи газеты «Приднестровье» информировали о благоустройстве приднестровских городов и развитии туризма.

«Предварительно мы связывались с “Российской газетой”, нам было интересно мнение наших российских коллег. Мы хотели, чтобы они оценили наше творчество, подсказали, правильно ли мы выбрали темы. После этого мы отправили материалы на конкурс», – отметил редактор газеты «Приднестроьве».

В результате приднестровское издание оказалось в числе победителей, заняв второе место в своей номинации.

Церемония награждения состоится в Московском Доме национальностей 21 февраля в рамках международной конференции МАГ «Взаимодействие местных властей и СМИ в интересах устойчивого развития городов: практика решений».

«Организаторы пригласили нас на награждение. Им бы очень хотелось, чтобы представители от Приднестровья присутствовали. Мы планируем поехать, пообщаться с коллегами из ведущих российских изданий. Ещё раз рассказать о Приднестровье, о том, как мы живём, работаем, какие проблемы у нас, в частности в экономике», – поделился Александр Карасев.

Список победителей и призёров конкурса размещен на сайте www.e-gorod.ru

https://novostipmr.com/ru/news/20-02-12/aleksandr-karasev-rasskazal-ob-uchastii-v-viii-mezhdunarodnom