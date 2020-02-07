В субботнем номере газеты «Гомін» 8 февраля вы сможете прочитать:

Есть Божий храм, есть храм науки, а еще есть и храм искусства

Десять лет … для истории это меньше мгновения. И для педагогов, выпускников и нынешних учеников школы искусств Республиканского украинского теоретического лицея-комплекса (РУТЛ-К) – это незабываемое событие, которое пробуждает у всех высокие чувства, дарит прекрасные воспоминания и открывает новые страницы творческой деятельности.

Подвели итоги, наметили планы

Депутаты горрайсовета – представительного органа местной власти – подвели итоги 2019-го и наметили планы по развитию Каменского района в нынешнем году.

Чепалыга, который «цепляет» обидчиков

Накануне 75-летия Великой Победы Советского Союза над фашизмом хотим рассказать вам, читателям республиканской украинскооязычной газеты «Гомін», непростую историю о простом приднестровце, украинце, уроженце села Ближний Хутор Слободзейского района Приднестровья, военного разведчика, краснодеревщика и педагога в одном лице – Григория Григорьевича Чепалигу.

Письма ветеранам от внуков и правнуков

Приднестровцы присоединились к международной акции «Письмо Победы», которая проводится в рамках празднования юбилейной даты. В Тирасполе написать письмо ветерану Великой Отечественной войны решили более ста учащихся из школ Тирасполя и Днестровска, а также воспитанники Суворовского военного училища.

Парканский «усатый нянь»

Стремится стать совершенным педагогом Денис Анатольевич Почтаренко, учитель-логопед муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Березонька» с. Парканы.

Родился Денис в Тирасполе, здесь же закончил среднюю школу и университет. Не так уж часто можно встретить молодого мужчину в роли педагога детского сада. Однако Денис Анатольевич решил выбрать именно это поприще и не ошибся. Он стал гордостью коллектива, его любят дети, он получает истинное удовольствие от работы. С ним пообщался наш корреспондент.

Магистры земных чудес

Жизнь каждого из нас наполнена рядом встреч и событий. Среди них есть особые, которые запоминаются надолго. Таким было мое знакомство с незавертайловцами – Сергеем Александровичем и Надеждой Петровной Косюга. После долгих лет работы на Крайнем Севере они вернулись домой и вырастили чудо-сад.

Читаем книги о Великой Отечественной войне

(к 75-летию Победы советского народа)

Вскоре, 9 мая 2020 года, мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. События того времени не перестают поражать нас силой народного духа, величием подвига миллионов людей, поднявшихся на защиту Родины, своих домов и семей. Об этом создано тысячи книг и кинофильмов, картин и песен. Однако, тема войны бесконечна, потому что имеет вечный источник – память. Это неугасаемая память, ибо она – в наших сердцах.