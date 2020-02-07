В свежем субботнем номере газета «Приднестровье» продолжит публикацию серии материалов, посвященных Великой Победе.

Дело Победы – отнюдь не частное дело. По инициативе журналистов газеты «Приднестровье» в столице прошел круглый стол с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей системы просвещения и общественности. На чем намерены сосредоточиться объединившие усилия в юбилейный год рассказывается в материале «Дело Победы и газета».

200 дней прошло с тех пор, как Виктор Тягай возглавил Рыбницу и район. Непросто быть главой госадминистрации: в лице полпреда республиканской власти он должен решать немало проблем: это и дороги, и строительство и ремонт социальных объектов по программе фонда капитальных вложений, и положение дел в агросекторе, и вопросы, связанные с благоустройством, экологией, повседневной жизнью земляков, их здоровьем, отдыхом… «200 дней главы» – беседа главного редактора Александра Карасева с главой Рыбницы и Рыбницкого района Виктором Тягаем.

Яркая, но короткая жизнь. Это о нашем земляке, уроженце села Ташлык Григориопольского района, фронтовом операторе Филиппе Печуле. Он погиб в ноябре 1941 года в бою на Карельском перешейке, не выпуская из рук камеру. Материалы, отснятые Ф. Печулом о первых боях Великой Отечественной войны, вошли в кинолетопись войны. За фронтовые съёмки фильма «Линия Маннергейма» (1941 г.) был удостоен Сталинской премии и стал первым её лауреатом в Молдавии. О Филиппе Печуле читайте в материале «Фронтовой оператор».

В очередном выпуске рубрики «Это наша с тобой биография» читателям расскажут об основных событиях, произошедших в республике в 2004 году.

Звездные имена – Румянцев, Потемкин, Суворов, Витгенштейн… имеют самое непосредственное отношение к Приднестровью. А звезда Румянцева-Задунайского одна из наиболее ярких на небосводе отечественной истории. О нашем выдающемся земляке, о маршрутах, связанных с легендарными личностями, читайте в материале «Карта звездного неба».

Говорят, счастье в мгновеньях. О том, из чего состоит счастье корреспондента газеты «Приднестровье», вы узнаете из субботнего материала «Я люблю…» из рубрики «Личное отношение». Быть может, ваши мгновения счастья похожи?