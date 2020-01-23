В субботнем номере газеты «Гомін» 25 января вы сможете прочитать:

Цветы в ее душе

Теплом и уютом, яркими красками лета, обилием цветов встретил поклонников живописи первый вернисаж этого года в картинной галерее Тирасполя. На персональную выставку с поэтическим названием «Цветы в душе моей» тираспольчан и гостей столицы пригласила заслуженный работник культуры, многократный участник городских, республиканских и международных выставок Ольга Руденко.

Задания есть, приступаем к их выполнению

Президент Вадим Красносельский распределил поручения всем органам власти ПМР. В прошлую пятницу он пригласил на расширенное совещание министров, депутатов Верховного Совета, глав городских и районных госадминистраций республики. Президент напомнил о том, каким должен быть этот год для приднестровского народа, что будет делаться для развития нашего государства.

Новые троллейбусы для Бендер

Итоги еще одного масштабного проекта подвели в начале 2020 года: в Бендерах вышли на линии три абсолютно новых троллейбуса, которые приобрели на средства Фонда капитальных вложений. Накануне, в центре города состоялась торжественная презентация этих машин.

Золотая свадьба – это целая жизнь, или Всякая невеста для своего жениха родится

Так когда-то на Кировоградщине родилась девушка Галя, которой 50 лет назад судьба послала жениха с Советской Молдавии – тираспольчанина Владимира.

Счастливые и грустные ее дороги

Начало знакомства с моей героиней и отдельные факты ее биографии рисовали в воображении такие креативные заголовки: «Железная воля» или «Упрямый характер простой бабушки». Но во время общения меня поразил ее необычайно спокойный голос, философские и мудрые оценки пережитого. Поэтому обо всем по порядку.

Последний из «могикан»

Январь 2010 года. Дом культуры села Хрустовая. В президиуме собрания руководители Каменского района, представители Верховного Совета и другие официальные лица. Руководство района предложило колхозникам свою кандидатуру на должность главы хозяйства. Однако участники собрания настояли на том, чтобы сделать перерыв и пригласить для участия в нем их земляка председателя районного и городского Совета народных депутатов Г. С. Пеньковского.