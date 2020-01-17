В субботнем выпуске газеты «Приднестровье» читателей ждут очень интересные материалы. О некоторых – в нашем анонсе.

Новости ГУ

В день Старого Нового года в редакции газеты «Приднестровье» собралась отличная компания. Победители творческого конкурса, посвященного 25-летию главного издания республики, приехали из разных уголков Приднестровья. Они – не только постоянные читатели газеты на протяжении многих лет, но и сами литераторы –  по велению сердца. О том, как прошла встреча друзей, о чем говорили и что планировали, читайте в субботнем выпуске.

«Милая малая родина» на этот раз отправилась в сентиментальное путешествие в село Ново-Комиссаровка Дубоссарского района. Приятный бонус для читателя – гипотеза о происхождении названия села от местной жительницы.

Как сегодня живется пчеловодам?  Как живётся пчёлам – этим маленьким полосатым труженицам в нашем благодатном крае?   В публикации газеты   известный в Рыбнице пчеловод  Пётр Игнатьевич Дорош  дает ответы на все вопросы.  Ещё бы! Более тридцати лет  занимается он пчеловодством, и в этом деле он – непревзойдённый знаток и профессионал.

Одно увлечение на двоих. Как у сестёр-близнецов Карины и Анжелы любовь к конному спорту из хобби переросла в любимую работу, читайте на страницах субботнего номера газеты «Приднестровье».

В полюбившейся многим  рубрике «Форум» насущные проблемы поднимают читатели газеты.   А традиционный гороскоп расскажет о том, чего нам ждать  на следующей неделе!

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