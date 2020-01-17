В субботнем номере газеты «Гомін» 18 января вы сможете прочитать:

Коллеги из «Полиграфиста» отмечают 75-летний юбилей

Начало года для одного из предприятий Бендер ознаменовалось значимой датой – типографии «Полиграфист» 8 января исполнилось 75 лет! За семь с половиной десятилетий предприятие пережило немало событий, как положительных, так и не очень. Официально свой почетный юбилей «Полиграфист» отметит в начале мая – в рамках Дня печати. Сегодня же мы познакомим наших читателей с основными вехами развития этого предприятия.

С огнем шутки плохи – шутить с ним не стоит

Неуправляемая стихия огня, возникновение пожаров всегда наносят материальный ущерб, уничтожают постройки, технику, жилье, гибнут люди – в этом и заключается общественная опасность нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. В связи с этим в нашей республике сотрудники Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУпЧС) проводят с жителями частного сектора профилактические беседы, главная цель которых – напомнить гражданам правила пожарной безопасности.

Мы пришли к вам щедровать, готовы ли калачи

Январь – традиционно веселый месяц, ведь на него приходится больше всего праздников. В канун Нового года по старому стилю, 13 января, к сотрудникам ГУ «Приднестровская газета» пришли воспитанники столичного детского сада № 48.

Уважаемые читатели газеты «Гомін»!

1 января наш коллектив отметил дату первого выхода «Гомона» в мир. В редакцию газеты продолжают поступать письма от ее поклонников и читателей. Поверьте, ни одно из них не остается без внимания. Нам бесконечно дороги ваши строчки о том, что в нашей газете всегда можно найти позитивные новости, что-то доброе и светлое. Отдельная благодарность от читателей и от коллектива редакции – нашим почтальонам, которые всегда вовремя приносят «Гомін» в ваши дома. Когда в письмах мы читаем, что вы не представляете своих выходных без нашей газеты, поверьте, для нас это очень приятно. Все ваши письма нам дороги. Подборку из поступивших в последнее время, мы публикуем сегодня. В первую очередь для того, чтобы сказать еще раз: читательские письма – наше богатство.

Гораций: «Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь

В столице нашей республики 11 января состоялся легкоатлетический забег, который дал официальный старт Году здоровья в ПМР и был посвящен 20-летию основания факультета физической культуры и спорта ПГУ имени Т. Г. Шевченко.

Пусть ангел коснется вас нежно крылом

Предлагаем вашему вниманию историю, традиции и приметы одного из главных христианских праздников – Крещение.