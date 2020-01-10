В первом субботнем номере 2020 года газета «Приднестровье» подготовила для своих читателей немало интересного:

Новости ГУ

«Админреформа как она есть. Что сделано»

В марте 1918-го года Правительство утвердило «Концепцию административной реформы в ПМР на 2018-2020 годы». Что это за концепция, для чего и что сделано за это время, рассказывает  заместитель Председателя Правительства Станислав Касап.

«Невероятное вокруг нас»

К новым технологиям юные приднестровцы сегодня могут не только прикоснуться, но и работать с ними, творить, созидать. Понимая, что лучший вклад в будущее – это вклад в новое поколение, министерство просвещения республики и члены Lions-club в Приднестровье выбрали 3D-моделирование, сделали на него ставку и не прогадали.   О тех победах, которым удалось  добиться в этом направлении говорили на IV выставке детского технического творчества «Техно-Интеллект-2019».

Приднестровский легендариум, или о чем  поведал старожил из села Дзержинского в материале «Петровские сказы».

В рубрике «Литературное обозрение»  – анализ вышедшего в свет очередного номера журнала «Литературное Приднестровье».

 А также календарь на 2020 год и гороскоп для каждого знака зодиака на  целый год!

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